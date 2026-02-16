TurboScribe: Μετατρέψτε Video και ήχο σε κείμενο δωρεάν – Ο απόλυτος οδηγός

Η χειροκίνητη απομαγνητοφώνηση ανήκει πλέον στο παρελθόν. Με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης το 2026, εργαλεία όπως το TurboScribe AI επιτρέπουν σε δημοσιογράφους, φοιτητές και δημιουργούς περιεχομένου να μετατρέπουν ήχο και βίντεο σε κείμενο μέσα σε λίγα λεπτά, με εξαιρετική ακρίβεια στα Ελληνικά.

Γιατί ξεχωρίζει το TurboScribe;

Το TurboScribe δεν είναι απλώς άλλο ένα εργαλείο μετατροπής, αλλά μια ολοκληρωμένη AI πλατφόρμα με προηγμένες δυνατότητες:

Τεράστια Χωρητικότητα: Υποστηρίζει αρχεία έως 10 ώρες και μέγεθος έως 5GB.

Restore Audio: Ενσωματωμένο εργαλείο που αφαιρεί τον θόρυβο βάθους και ενισχύει την ομιλία.

Αναγνώριση Ομιλητών: Δυνατότητα αυτόματου διαχωρισμού των συνομιλητών στο κείμενο.

Πολλαπλές Γλώσσες: Υποστήριξη πάνω από 98 γλωσσών και μετάφραση σε περισσότερες από 130.

Ευελιξία Εξαγωγής: Λήψη αρχείων σε PDF, DOCX, TXT, καθώς και υποτίτλων SRT και VTT.



Βήμα-Βήμα: Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Είσοδος: Επισκεφθείτε τη σελίδα TurboScribe.ai. Upload: Ανεβάστε το αρχείο σας (MP3, MP4, MOV, WAV κ.α.). Ρυθμίσεις: Επιλέξτε τη γλώσσα και ενεργοποιήστε το "Restore Audio" αν η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή. Transcribe: Πατήστε το κουμπί έναρξης. Η διαδικασία διαρκεί ελάχιστα λεπτά. Download: Εξάγετε το transcript στη μορφή που σας εξυπηρετεί.



Σύγκριση Εκδόσεων: Free vs Unlimited

Χαρακτηριστικό - Δωρεάν Έκδοση - Unlimited Plan

Αρχεία ανά ημέρα - Έως 3 αρχεία - Απεριόριστα

Διάρκεια Αρχείου - Έως 30 λεπτά / αρχείο - Έως 10 ώρες / αρχείο

Κόστος - $0 - $10 / μήνα (ετήσιο)





"Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά για το 2026. Η δωρεάν έκδοση είναι υπεραρκετή για περιστασιακή χρήση."



Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου; Ναι, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση και έχετε τον πλήρη έλεγχο διαγραφής των αρχείων σας.

Μπορώ να μεταφράσω απευθείας στα Αγγλικά; Ναι, με την επιλογή “Transcribe to English”, η AI μεταφράζει αυτόματα την ομιλία από οποιαδήποτε γλώσσα.



Quick Tech Tip

