Μαύρο ψωμί: Η μεγάλη παγίδα – Πώς μας ξεγελούν στο φούρνο και τι πρέπει να προσέχετε

Οι περισσότεροι από εμάς, στην προσπάθειά μας να τρώμε πιο υγιεινά, αντικαθιστούμε το λευκό ψωμί με το μαύρο ή το ολικής άλεσης. Ωστόσο, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το σκούρο χρώμα στο ψωμί δεν εγγυάται πάντα ότι είναι πιο θρεπτικό. Συχνά, πρόκειται για μια «οπτική απάτη» που μπορεί να κρύβει περισσότερες θερμίδες και ζάχαρη από το κανονικό ψωμί.

1. Η παγίδα της καραμέλας και της μελάσας

Γνωρίζατε ότι πολλά «μαύρα» ψωμιά παίρνουν το χρώμα τους από πρόσθετα; Ορισμένοι παραγωγοί χρησιμοποιούν καραμελόχρωμα, μελάσα ή ακόμα και κακάο για να βάψουν το λευκό αλεύρι σκούρο. Έτσι, ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει ολικής άλεσης, ενώ στην πραγματικότητα τρώει επεξεργασμένο λευκό αλεύρι με επιπλέον σάκχαρα.

2. Πώς θα καταλάβετε το «πραγματικό» ολικής άλεσης

Για να μην πέφτετε στην παγίδα, υπάρχουν τρία βασικά σημεία ελέγχου:

Η λίστα των συστατικών: Το πρώτο υλικό στη λίστα πρέπει να αναγράφει «Αλεύρι ολικής άλεσης» και όχι «Αλεύρι σίτου».

Η υφή: Το αληθινό μαύρο ψωμί είναι πιο βαρύ, λιγότερο αφράτο και έχει ορατούς σπόρους ή ίνες. Αν το ψωμί είναι πολύ «αέρινο» και μαλακό σαν βαμβάκι, πιθανότατα είναι λευκό αλεύρι με χρωστική.

Η τιμή: Το αληθινό αλεύρι ολικής άλεσης είναι πιο ακριβό. Αν το μαύρο ψωμί έχει την ίδια τιμή με το λευκό, μάλλον πρόκειτο για επεξεργασμένο προϊόν.

3. Γιατί το μαύρο ψωμί μπορεί να παχαίνει

Υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι το μαύρο ψωμί δεν έχει θερμίδες. Στην πραγματικότητα, λευκό και μαύρο ψωμί έχουν σχεδόν τις ίδιες θερμίδες. Η διαφορά τους είναι στις φυτικές ίνες: το ολικής άλεσης μας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα και δεν προκαλεί απότομα σκαμπανεβάσματα στο ζάχαρο. Αν όμως τρώτε διπλάσια ποσότητα επειδή είναι «υγιεινό», τότε το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο.

4. Τι να προσέχετε στους σπόρους

Πολλές φορές βλέπουμε ψωμιά γεμάτα ηλιόσπορους ή σουσάμι στο εξωτερικό τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το εσωτερικό είναι ολικής άλεσης. Συχνά χρησιμοποιούνται ως «διακοσμητικά» για να δώσουν μια πιο "nature" εικόνα σε ένα κατά βάση επεξεργασμένο ψωμί.

Το Tip του ειδικού:

Όταν αγοράζετε συσκευασμένο ψωμί, αναζητήστε την ένδειξη «100% ολικής άλεσης». Αν γράφει απλώς «πολύσπορο», μπορεί να περιέχει πολλά είδη αλευριού, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι λευκά και επεξεργασμένα.