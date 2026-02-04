Προσοχή στους δρόμους: Τα οχήματα της Google «σαρώνουν» την Ελλάδα από αύριο – Δες πώς να θολώσεις το σπίτι σου

Από αύριο, 5 Φεβρουαρίου 2026, τα ειδικά οχήματα της Google με τη σήμανση «Google Street View» ξεκινούν μια εκτεταμένη επιχείρηση τρισδιάστατης χαρτογράφησης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η δράση θα διαρκέσει έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, καλύπτοντας από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη και από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο.

Ποιες περιοχές θα καταγραφούν;

Η Google LLC γνωστοποίησε ότι η αναβάθμιση των χαρτών θα καλύψει:

Αττική και Στερεά Ελλάδα.

Μακεδονία (Δυτική και Κεντρική) και Θράκη.

Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.

Πελοπόννησο και Ιόνια Νησιά.

Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Προστασία Ιδιωτικότητας: Τι ισχύει για πρόσωπα και πινακίδες

Η Google δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω αυτόματης επεξεργασίας:

Αυτόματη Θόλωση: Πρόσωπα και πινακίδες κυκλοφορίας θα θολώνονται αυτόματα πριν τη δημοσίευση.

Δικαίωμα Αντίρρησης: Αν διαπιστώσετε ότι η θόλωση δεν είναι επαρκής, μπορείτε να ζητήσετε παρέμβαση.

Θόλωση Οικίας: Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να ζητήσει τη θόλωση της εικόνας του σπιτιού του, εφόσον το επιθυμεί.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν τη θόλωση ή τη διαγραφή δεδομένων:

Τα αιτήματα επεξεργάζονται εντός πέντε ημερών.

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί ακόμη και πριν την ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο.

Τα πρωτογενή δεδομένα (χωρίς επεξεργασία) απαγορεύεται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

Για να ζητήσεις τη θόλωση του σπιτιού σου, του οχήματός σου ή ακόμα και του προσώπου σου (αν η αυτόματη θόλωση απέτυχε), ακολουθείς τα παρακάτω βήματα:

Πώς να ζητήσετε θόλωση (Blurring) στο Google Maps

Ανοίξτε το Google Maps στον υπολογιστή ή το κινητό σας. Αναζητήστε τη διεύθυνση του σπιτιού σας ή βρείτε το σημείο στο χάρτη. Ενεργοποιήστε το Street View σέρνοντας το κίτρινο ανθρωπάκι (Pegman) πάνω στο δρόμο μπροστά από το σπίτι σας. Ενώ βλέπετε την εικόνα του σπιτιού σας, κάντε κλικ στις τρεις κάθετες τελείες (Μενού) πάνω αριστερά ή δεξιά (αναλόγως την έκδοση) και επιλέξτε "Αναφορά προβλήματος" (Report a problem). Θα ανοίξει μια φόρμα όπου μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να θολωθεί (π.χ. "Το σπίτι μου"). Συμπληρώστε το email σας και στείλτε το αίτημα.

Σημαντική Σημείωση: Μόλις η Google θολώσει οριστικά μια εικόνα σπιτιού στο Street View, η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη. Αυτό σημαίνει ότι ούτε εσείς ούτε μελλοντικοί ιδιοκτήτες θα μπορείτε να ζητήσετε να "ξεθολώσει" η εικόνα στο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: Το κινητό σας κολλάει; 4 πράγματα που πρέπει να διαγράψετε απόψε για να πετάει ξανά