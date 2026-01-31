Το κινητό σας κολλάει; 4 πράγματα που πρέπει να διαγράψετε απόψε για να πετάει ξανά

Το κινητό μας τηλέφωνο έχει γίνει πλέον ο «ψηφιακός μας καθρέφτης». Μέσα του κουβαλάμε αναμνήσεις, έγγραφα, δουλειά και διασκέδαση. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, η συσκευή γεμίζει με «ψηφιακά σκουπίδια» που δεν βλέπουμε, αλλά νιώθουμε: η μνήμη γεμίζει, οι εφαρμογές ανοίγουν πιο αργά και η μπαταρία εξαντλείται πριν το μεσημέρι.

Αν το smartphone σας έχει αρχίσει να «κουράζεται», δεν χρειάζεστε καινούργιο. Χρειάζεστε ένα Digital Declutter. Αφιερώστε 10 λεπτά απόψε και διαγράψτε αυτά τα 4 στοιχεία για να το δείτε να «πετάει» ξανά:

1. Η "κρυφή" μνήμη (Cache) των Social Media Εφαρμογές όπως το TikTok, το Instagram και το Facebook αποθηκεύουν τεράστιο όγκο δεδομένων (βίντεο και εικόνες που είδατε) για να τα φορτώνουν πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Αυτά τα αρχεία μπορεί να καταλαμβάνουν ακόμα και αρκετά GB.

Τι να κάνετε: Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Επιλογή εφαρμογής > Εκκαθάριση Cache (Προσωρινή μνήμη). Θα εκπλαγείτε με το πόσος χώρος θα απελευθερωθεί.

2. Διπλότυπες φωτογραφίες και ξεχασμένα Screenshots Όλοι έχουμε 5 πανομοιότυπες λήψεις του ίδιου τοπίου ή screenshots από συνταγές και ρούχα που δεν κοιτάξαμε ποτέ ξανά.

Το κόλπο: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Αναζήτηση Διπλότυπων» που έχουν πλέον τα περισσότερα iPhone και Android στην γκαλερί τους. Διαγράψτε με ένα κλικ ό,τι περισσεύει και κρατήστε μόνο την καλύτερη λήψη.

3. Εφαρμογές-«φαντάσματα» (Unused Apps) Σύμφωνα με έρευνες, χρησιμοποιούμε καθημερινά μόνο το 20% των εφαρμογών που έχουμε κατεβάσει. Οι υπόλοιπες όχι μόνο πιάνουν χώρο, αλλά συχνά τρέχουν στο παρασκήνιο καταναλώνοντας πόρους.

Ο κανόνας των 3 μηνών: Αν έχετε να ανοίξετε μια εφαρμογή πάνω από 90 ημέρες, διαγράψτε την. Αν τη χρειαστείτε στο μέλλον, το Cloud θυμάται τα δεδομένα σας και μπορείτε να την κατεβάσετε ξανά σε δευτερόλεπτα.

4. Τα "βαριά" αρχεία των WhatsApp και Viber Αυτές οι εφαρμογές είναι οι μεγαλύτεροι «ένοχοι». Κάθε βίντεο-ευχή ή αρχείο που σας στέλνουν σε ομαδικές συνομιλίες αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή σας.

Τι να κάνετε: Μέσα από τις ρυθμίσεις των εφαρμογών (Storage & Data), δείτε ποια αρχεία είναι τα μεγαλύτερα και διαγράψτε τα. Επίσης, απενεργοποιήστε την «Αυτόματη αποθήκευση στην γκαλερί» για να έχετε εσείς τον έλεγχο στο μέλλον.

Madata Tip: Μια φορά την εβδομάδα, κάντε ένα Restart (Επανεκκίνηση) στο κινητό σας. Βοηθά το σύστημα να "καθαρίσει" τα προσωρινά αρχεία λειτουργίας και διορθώνει μικρο-προβλήματα που επιβραδύνουν τον επεξεργαστή.

