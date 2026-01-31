Instagram Restrict: Πώς θα καταλάβετε αν κάποιος σας έχει περιορίσει χωρίς να τον ρωτήσετε – Τα 3 κρυφά σημάδια

Το Instagram έχει γίνει μετρ στο να προστατεύει την ιδιωτικότητα, αλλά κάποιες φορές αυτό μας αφήνει με αναπάντητα ερωτήματα. Αν έχετε την υποψία ότι ένας φίλος ή γνωστός σας έχει κάνει Restrict (Περιορισμό), δεν πρόκειται να λάβετε ποτέ ειδοποίηση. Η λειτουργία αυτή σχεδιάστηκε για να σταματάει το bullying και τους ενοχλητικούς, επιτρέποντας στον άλλο να σας «εξαφανίσει» χωρίς να σας κάνει unfollow ή block.

Πώς μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι έχετε μπει στη λίστα του περιορισμού; Υπάρχουν 3 «πονηρά» σημάδια που θα σας δώσουν την απάντηση.

1. Το "φάντασμα" των σχολίων

Αυτό είναι το πιο σίγουρο τεστ. Αφήστε ένα σχόλιο σε μια πρόσφατη φωτογραφία του ατόμου που υποψιάζεστε.

Τι συμβαίνει: Εσείς βλέπετε κανονικά το σχόλιό σας κάτω από τη δημοσίευση.

Η δοκιμασία: Ζητήστε από έναν κοινό φίλο να δει την ίδια φωτογραφία ή μπείτε από έναν άλλο λογαριασμό (finsta). Αν το σχόλιό σας δεν φαίνεται σε κανέναν άλλον εκτός από εσάς, τότε ο χρήστης σας έχει κάνει Restrict. Το σχόλιο περιμένει τη δική του έγκριση για να γίνει δημόσιο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει ποτέ.

2. Η κατάσταση "Active Now" (Δραστηριότητα)

Αν στο παρελθόν βλέπατε πότε ο συγκεκριμένος χρήστης ήταν online (την πράσινη τελεία) και ξαφνικά η πληροφορία αυτή χάθηκε –ενώ συνεχίζει να ανεβάζει Stories– είναι ένα σοβαρό σημάδι. Ο περιορισμός κρύβει αυτόματα την κατάσταση δραστηριότητας και για τους δύο.

3. Το "Seen" στα μηνύματα (DM)

Στείλτε ένα μήνυμα. Στην κατάσταση Restrict, το μήνυμά σας μεταφέρεται αυτόματα στα "Message Requests" (Αιτήματα) του άλλου.

Το κόλπο: Ο άλλος μπορεί να διαβάσει ολόκληρο το μήνυμα χωρίς εσείς να δείτε ποτέ την ένδειξη "Seen" (Διαβάστηκε). Αν περάσουν μέρες, βλέπετε ότι ο άλλος είναι ενεργός αλλά το μήνυμά σας παραμένει «ανεξέλεγκτο», οι πιθανότητες του περιορισμού είναι πολλές.