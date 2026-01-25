Digital Declutter: Πώς να καθαρίσετε το κινητό σας από 'σκουπίδια' απόψε για να ξεκινήσετε τη Δευτέρα με καθαρό μυαλό

Το κινητό μας τηλέφωνο είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας, αλλά συχνά καταλήγει να είναι ένας ψηφιακός «αποθηκευτικός χώρος» γεμάτος άχρηστες πληροφορίες που μας προκαλούν ασυνείδητο άγχος. Το βράδυ της Κυριακής είναι η ιδανική στιγμή για ένα Digital Declutter, μια διαδικασία που θα κάνει τη συσκευή σας πιο γρήγορη και το μυαλό σας πιο ήρεμο για την εβδομάδα που ξεκινά.

1. Η "σφαγή" των εφαρμογών

Κάντε scroll στις οθόνες σας. Αν δείτε μια εφαρμογή που δεν έχετε ανοίξει τους τελευταίους δύο μήνες, διαγράψτε την τώρα. Καταλαμβάνει χώρο στη μνήμη, καταναλώνει μπαταρία στο παρασκήνιο και «γεμίζει» οπτικά το μενού σας.

2. Καθαρισμός των Screenshots

Είναι η «μάστιγα» της εποχής. Αποθηκεύουμε συνταγές, ρούχα, memes ή πληροφορίες που δεν κοιτάμε ποτέ ξανά. Αφιερώστε 5 λεπτά για να διαγράψετε όλα εκείνα τα screenshots που δεν χρειάζεστε πια. Θα εκπλαγείτε με το πόσα GB θα ελευθερωθούν.

3. Οργάνωση σε φακέλους

Μην αφήνετε τις εφαρμογές διάσπαρτες. Ομαδοποιήστε τες: «Εργασία», «Social», «Υγεία», «Τράπεζες». Ένα τακτοποιημένο περιβάλλον στην οθόνη μειώνει τον χρόνο που ξοδεύετε ψάχνοντας και περιορίζει την απόσπαση προσοχής.

4. Το "ξεκαθάρισμα" των Notifications

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για εφαρμογές που δεν είναι επείγουσες (π.χ. παιχνίδια, eshops). Αφήστε μόνο τα απαραίτητα. Λιγότερα pings σημαίνουν λιγότερη κορτιζόλη (την ορμόνη του άγχους).

5. Καθαρισμός Cache και Chat

Μπείτε στις ρυθμίσεις του browser σας (Chrome/Safari) και του Viber/WhatsApp. Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη (cache) και παλιά, βαριά αρχεία βίντεο από ομαδικές συνομιλίες που δεν χρειάζεστε. Το κινητό σας θα «πετάει» αύριο το πρωί.

Madata Tip: Μόλις τελειώσετε το Digital Declutter, βάλτε το κινητό σε Flight Mode ή Do Not Disturb τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείτε. Η Δευτέρα σας θα ξεκινήσει πολύ πιο ήρεμα!

