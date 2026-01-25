Πώς να βρείτε ποιος σας έκανε Unfollow στο Instagram: Ο ασφαλής τρόπος χωρίς να δώσετε τους κωδικούς σας σε επικίνδυνες εφαρμογές

Το Instagram δεν στέλνει ειδοποίηση όταν κάποιος σας κάνει unfollow, και αυτή η «σιωπή» γεννά σε πολλούς την περιέργεια να μάθουν ποιος έφυγε από τη λίστα των ακολούθων τους. Ωστόσο, η παγίδα είναι μεγάλη: οι περισσότερες εφαρμογές που υπόσχονται να σας δείξουν τους «unfollowers» είναι επικίνδυνες, καθώς κλέβουν κωδικούς ή οδηγούν σε μπλοκάρισμα του λογαριασμού σας από την ίδια τη Meta.

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε τις εφαρμογές "Unfollower"

Το Instagram έχει αυστηρή πολιτική κατά των τρίτων εφαρμογών (third-party apps). Όταν συνδέετε το προφίλ σας σε αυτές:

Κινδυνεύετε με μόνιμο ban: Η πλατφόρμα ανιχνεύει την ύποπτη δραστηριότητα. Εκθέτετε τα προσωπικά σας δεδομένα: Οι κωδικοί σας αποθηκεύονται σε ξένους servers. Spamming: Ο λογαριασμός σας μπορεί να αρχίσει να στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα στους φίλους σας.

Ο ασφαλής (και χειροκίνητος) τρόπος

Αν υποψιάζεστε κάποιον συγκεκριμένο, ο πιο σίγουρος τρόπος είναι ο πατροπαράδοτος:

Πηγαίνετε στο προφίλ του ατόμου που υποψιάζεστε.

Πατήστε στη λίστα "Following" (Ακολουθεί).

Αναζητήστε το δικό σας όνομα. Αν δεν εμφανίζεται, τότε σας έχει κάνει unfollow.

Το κόλπο με το "Download Your Data"

Αν θέλετε να ελέγξετε μαζικά τη λίστα σας χωρίς κίνδυνο:

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις του Instagram. Επιλέξτε "Το κέντρο λογαριασμών σας" και μετά "Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας". Πατήστε "Λήψη των πληροφοριών σας". Ζητήστε τη λίστα με τους "Followers" και "Following". Μπορείτε να συγκρίνετε τις δύο λίστες σε ένα Excel και να δείτε ποιοι δεν σας ακολουθούν πίσω (Follow Back).

Madata Tip: Μην αφήνετε έναν αριθμό να επηρεάζει την ψυχολογία σας. Το unfollow είναι μέρος της ψηφιακής ζωής και συχνά σημαίνει απλά ότι οι δρόμοι σας στο περιεχόμενο χώρισαν.

