Πώς να βρείτε ποιος σας έκανε Unfollow στο Instagram: Ο ασφαλής τρόπος χωρίς να δώσετε τους κωδικούς σας σε επικίνδυνες εφαρμογές

Το Instagram δεν στέλνει ειδοποίηση όταν κάποιος σας κάνει unfollow, και αυτή η «σιωπή» γεννά σε πολλούς την περιέργεια να μάθουν ποιος έφυγε από τη λίστα των ακολούθων τους. Ωστόσο, η παγίδα είναι μεγάλη: οι περισσότερες εφαρμογές που υπόσχονται να σας δείξουν τους «unfollowers» είναι επικίνδυνες, καθώς κλέβουν κωδικούς ή οδηγούν σε μπλοκάρισμα του λογαριασμού σας από την ίδια τη Meta.
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε τις εφαρμογές "Unfollower"
Το Instagram έχει αυστηρή πολιτική κατά των τρίτων εφαρμογών (third-party apps). Όταν συνδέετε το προφίλ σας σε αυτές:
-
Κινδυνεύετε με μόνιμο ban: Η πλατφόρμα ανιχνεύει την ύποπτη δραστηριότητα.
-
Εκθέτετε τα προσωπικά σας δεδομένα: Οι κωδικοί σας αποθηκεύονται σε ξένους servers.
-
Spamming: Ο λογαριασμός σας μπορεί να αρχίσει να στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα στους φίλους σας.
Ο ασφαλής (και χειροκίνητος) τρόπος
Αν υποψιάζεστε κάποιον συγκεκριμένο, ο πιο σίγουρος τρόπος είναι ο πατροπαράδοτος:
-
Πηγαίνετε στο προφίλ του ατόμου που υποψιάζεστε.
-
Πατήστε στη λίστα "Following" (Ακολουθεί).
-
Αναζητήστε το δικό σας όνομα. Αν δεν εμφανίζεται, τότε σας έχει κάνει unfollow.
Το κόλπο με το "Download Your Data"
Αν θέλετε να ελέγξετε μαζικά τη λίστα σας χωρίς κίνδυνο:
-
Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις του Instagram.
-
Επιλέξτε "Το κέντρο λογαριασμών σας" και μετά "Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας".
-
Πατήστε "Λήψη των πληροφοριών σας".
-
Ζητήστε τη λίστα με τους "Followers" και "Following". Μπορείτε να συγκρίνετε τις δύο λίστες σε ένα Excel και να δείτε ποιοι δεν σας ακολουθούν πίσω (Follow Back).
Madata Tip: Μην αφήνετε έναν αριθμό να επηρεάζει την ψυχολογία σας. Το unfollow είναι μέρος της ψηφιακής ζωής και συχνά σημαίνει απλά ότι οι δρόμοι σας στο περιεχόμενο χώρισαν.
