Messenger: Οι 5 κρυφές λειτουργίες που ελάχιστοι γνωρίζουν – Πώς να διαβάζετε μηνύματα χωρίς να φαίνεται το 'Διαβάστηκε'

Το Messenger της Meta είναι η νούμερο ένα εφαρμογή επικοινωνίας στην Ελλάδα, όμως οι περισσότεροι χρήστες περιορίζονται στα βασικά. Η εφαρμογή κρύβει «εργαλεία» που μπορούν να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά σας ή ακόμα και να κάνουν τις συνομιλίες σας πιο διασκεδαστικές.

Οι 5 λειτουργίες που πρέπει να δοκιμάσετε:

  1. Διαβάστε μηνύματα χωρίς «Διαβάστηκε» (Seen): Δεν χρειάζεται πια να αγχώνεστε αν θα φανεί ότι διαβάσατε ένα μήνυμα.

  • Πώς γίνεται: Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις -> Απόρρητο και ασφάλεια -> Αποδείξεις ανάγνωσης. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη και πλέον κανείς δεν θα ξέρει πότε είδατε το μήνυμά του!

  1. Επεξεργασία μηνύματος μετά την αποστολή: Κάνατε ένα ορθογραφικό ή στείλατε κάτι που μετανιώσατε; Έχετε 15 λεπτά για να το διορθώσετε.

  • Πώς γίνεται: Πατήστε παρατεταμένα πάνω στο μήνυμα που στείλατε και επιλέξτε «Επεξεργασία». Το μήνυμα θα αλλάξει ακαριαία.

  1. Μυστικές συνομιλίες με κρυπτογράφηση: Αν θέλετε να στείλετε ευαίσθητες πληροφορίες (κωδικούς, κάρτες κτλ), χρησιμοποιήστε την End-to-End κρυπτογράφηση.

  • Πώς γίνεται: Ξεκινήστε μια νέα συνομιλία και πατήστε το εικονίδιο με το λουκέτο πάνω δεξιά. Τα μηνύματα αυτά δεν μπορεί να τα διαβάσει ούτε η ίδια η Meta.

  1. Εξαφάνιση μηνυμάτων (Vanish Mode): Θέλετε το μήνυμά σας να διαγραφεί αυτόματα μόλις ο άλλος το διαβάσει και κλείσει το chat;

  • Πώς γίνεται: Ανοίξτε μια συνομιλία και σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω (swipe up). Το Vanish Mode ενεργοποιήθηκε!

  1. Εξατομικευμένα Emojis στις αντιδράσεις: Δεν σας αρέσουν οι 6 κλασικές αντιδράσεις (like, καρδιά κτλ); Μπορείτε να τις αλλάξετε.

  • Πώς γίνεται: Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και πατήστε το εικονίδιο «+». Εκεί μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε emoji θέλετε ως μόνιμη αντίδραση.

