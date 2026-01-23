Συναγερμός στο διαδίκτυο: Διέρρευσαν 149 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης – Gmail, Facebook και Netflix

Ψηφιακός εφιάλτης για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Ποιοι λογαριασμοί κλάπηκαν και πώς βρέθηκαν εκτεθειμένοι χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Τι πρέπει να προσέξετε άμεσα.

Μια τεράστια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει 149 εκατομμύρια ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης εντοπίστηκε ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας. Η συλλογή, που χαρακτηρίζεται ως η «λίστα επιθυμιών» για κάθε εγκληματία του διαδικτύου, περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.

Ποιες υπηρεσίες αφορά η διαρροή:

Gmail: 48 εκατομμύρια λογαριασμοί.

48 εκατομμύρια λογαριασμοί. Facebook: 17 εκατομμύρια συνδέσεις.

17 εκατομμύρια συνδέσεις. Netflix: 3,4 εκατομμύρια κωδικοί.

Streaming & Social : TikTok (780.000), OnlyFans (100.000), Apple iCloud (900.000).

: TikTok (780.000), OnlyFans (100.000), Apple iCloud (900.000). Οικονομικά & Κυβερνητικά: 420.000 λογαριασμοί Binance, τραπεζικά στοιχεία και πρόσβαση σε κρατικά συστήματα πολλών χωρών.

Πώς συνέβη η διαρροή

Ο ερευνητής ασφαλείας Jeremiah Fowler, που εντόπισε τη βάση, δήλωσε ότι τα δεδομένα ήταν προσβάσιμα μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης, χωρίς κανέναν κωδικό προστασίας. Τα στοιχεία φαίνεται πως συλλέχθηκαν μέσω κακόβουλου λογισμικού (infostealers), το οποίο καταγράφει τα διαπιστευτήρια τη στιγμή που ο χρήστης συνδέεται σε έναν ιστότοπο.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλές υπηρεσίες, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Οι ειδικοί συνιστούν:

Άμεση αλλαγή κωδικών σε Gmail, Facebook και τραπεζικές εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ελέγχου δύο παραγόντων (2FA) παντού.

Προσοχή σε «ύποπτα» emails ή links που μπορεί να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας.

