Το Gemini γίνεται ο προσωπικός σας βοηθός: Η Google φέρνει την επανάσταση με το Personal Intelligence

Τέλος οι γενικές απαντήσεις. Η νέα λειτουργία συνδέει Gmail, Google Photos και YouTube για να σας δίνει λύσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Πώς θα αλλάξει την καθημερινότητά σας και τι ισχύει για την ιδιωτικότητα.

Η Google περνά στην αντεπίθεση, μετατρέποντας το Gemini από ένα απλό chatbot σε μια πραγματικά προσωπική τεχνητή νοημοσύνη. Με τη νέα λειτουργία Personal Intelligence, ο ψηφιακός βοηθός αποκτά «μνήμη» και πρόσβαση (με την έγκριση του χρήστη) στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις που μέχρι σήμερα φάνταζαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Τι μπορεί να κάνει για εσάς

Φανταστείτε να ψάχνετε ελαστικά για το αυτοκίνητό σας και το Gemini να ξέρει ήδη τις προδιαγραφές του οχήματός σας από μια παλιά φωτογραφία στο Google Photos ή ένα email επιβεβαίωσης στο Gmail.

Ταξίδια: Σχεδιάζει ολόκληρες διαδρομές αποφεύγοντας τις τουριστικές παγίδες, βασισμένο στα δικά σας γούστα.

Οργάνωση: Ανακτά τον αριθμό κυκλοφορίας ή κωδικούς κράτησης χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε εσείς στα εισερχόμενά σας.

Προτάσεις: Από βιβλία μέχρι ρούχα, όλα βασίζονται στο δικό σας ιστορικό και ενδιαφέροντα.



Πρώτα η Ιδιωτικότητα

Η Google ξεκαθαρίζει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο χρήστης επιλέγει ποιες εφαρμογές θα συνδέσει και μπορεί να τις διακόψει ανά πάσα στιγμή. Το σημαντικότερο; Το Gemini δεν εκπαιδεύεται απευθείας από τα προσωπικά σας αρχεία, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ιδιωτικά.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η λειτουργία ξεκίνησε ήδη να διατίθεται σε έκδοση Beta στις ΗΠΑ για τους συνδρομητές AI Pro και AI Ultra. Σύντομα αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες, αλλά και στη δωρεάν έκδοση του Gemini, ενώ θα ενσωματωθεί και στην κλασική Αναζήτηση Google μέσω του AI Mode.

