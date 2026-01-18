Κινητό που κολλάει; 4 απλές ρυθμίσεις για να το κάνετε να τρέχει σαν καινούργιο σε λιγότερο από 1 λεπτό

Είναι το μόνιμο παράπονο όλων των χρηστών smartphone: Μετά από μερικούς μήνες χρήσης, η συσκευή αρχίζει να «κολλάει», οι εφαρμογές ανοίγουν αργά και η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα. Πριν αποφασίσετε ότι χρειάζεστε νέο κινητό, δοκιμάστε αυτές τις 4 κρυφές ρυθμίσεις που θα δώσουν νέα «ανάσα» στη συσκευή σας.

Τι να κάνετε τώρα:

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης (Cache): Πολλές εφαρμογές (ειδικά το Facebook, το Instagram και το TikTok) αποθηκεύουν τεράστιο όγκο δεδομένων που δεν χρειάζεστε. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές, επιλέξτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο και πατήστε «Εκκαθάριση Cache». Περιορισμός των εφαρμογών παρασκηνίου: Πολλά apps τρέχουν πίσω από την πλάτη σας, καταναλώνοντας επεξεργαστική ισχύ. Απενεργοποιήστε την «Ανανέωση εφαρμογών στο υπόβαθρο» από τις ρυθμίσεις συστήματος. Θα δείτε άμεση διαφορά στην ταχύτητα και την μπαταρία. Ο κανόνας του «10% ελεύθερου χώρου»: Τα smartphones χρειάζονται «αέρα» για να επεξεργαστούν δεδομένα. Αν η μνήμη σας είναι γεμάτη πάνω από το 90%, το κινητό θα σέρνεται. Διαγράψτε παλιά βίντεο και φωτογραφίες που έχετε ήδη ανεβάσει στο Cloud. Η κρυφή ρύθμιση για τις «Κινήσεις» (Για Android): Ενεργοποιήστε τις «Επιλογές Προγραμματιστή» και μειώστε την «Κλίμακα κίνησης παραθύρου» από το 1x στο 0.5x. Το κινητό σας θα φαίνεται ακαριαίο στις μεταβάσεις μεταξύ των μενού.

Το μυστικό των 60 δευτερολέπτων: Μια απλή επανεκκίνηση (Restart) μία φορά την εβδομάδα βοηθά το σύστημα να κλείσει σφάλματα που παραμένουν ανοιχτά στη μνήμη RAM. Κάντε το τώρα και θα μας θυμηθείτε!

