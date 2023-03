Δημοφιλείς εφαρμογές που από απλές ιδέες εξελίχθηκαν σε επικερδείς επιχειρήσεις

Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος αν μια επιχειρηματική ιδέα που έχει θα εξελιχθεί σε επικερδή επιχείρηση με τεράστιο ετήσιο τζίρο; Σίγουρα, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς την επιτυχία,όμως η σκληρή δουλειά, το πείσμα, οι καινοτόμες ιδέες και ο δυναμισμός είναι στοιχεία που αυξάνουν τις πιθανότητες!



Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα γίνονται μέσω του διαδικτύου, η δημιουργία apps, δηλαδή διαδικτυακών εφαρμογών, έχει εξελιχθεί σε αγορά δισεκατομμυρίων, με τις επιχειρήσεις να τα θεωρούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της online παρουσίας τους. Πάμε να δούμε μερικές εφαρμογές που από απλές ιδέες έγιναν εξαιρετικά επικερδείς επιχειρήσεις!



Viber

Η δημοφιλής αυτή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων ξεκίνησε από… ένα love story! Η ιδέα προέκυψε από τον CEO της εταιρείας, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν σε σχέση εξ’ αποστάσεως, με αυτόν να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και την κοπέλα του στο Hong Kong. Τα χρήματα που ξόδευαν για να συνομιλούν καθημερινά στο τηλέφωνο ήταν πολλά, οπότε αυτό δημιούργησε την ανάγκη να βρεθεί ένας πιο οικονομικός τρόπος επικοινωνίας -έτσι γεννήθηκε το Viber. Από ένα app που δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική άλλων αντίστοιχων εφαρμογών, όπως το Skype και το WhatsApp, το Viber έχει σήμερα εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς και εύχρηστες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων. Έχει μάλιστα διευρύνει τον κύκλο εργασιών της με νέες λειτουργίες, όπως το Viber for business και το Viber Out!



Efood

To efood είναι το πρώτο επιτυχημένο delivery app που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2012 και παραμένει μέχρι σήμερα εξαιρετικά δημοφιλές, με τους περισσότερους Έλληνες να το χρησιμοποιούν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η περίοδος του lockdown έδωσε νέα δυναμική στην εξέλιξη της εφαρμογής, αφού όλο και περισσότεροι καταναλωτές άρχισαν να προτιμούν το delivery από την επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα, λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων που υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια, στο efood έχουν προστεθεί και άλλα είδη επιχειρήσεων εκτός του τομέα της εστίασης, όπως ανθοπωλεία, mini market, supermarket, κάβες και φαρμακεία, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες σε μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων.



Instagram

To ήξερες ότι το Instagram, το οποίο είναι σήμερα ένας επιχειρηματικός κολοσσός, ξεκίνησε ως ένα app για το ουίσκι; Κι όμως, μία εφαρμογή που ξεκίνησε με σκοπό να μοιράζονται φωτογραφίες οι λάτρεις του ποτού, εξελίχθηκε σε εξαγορά αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Facebook! Όταν κυκλοφόρησε, το 2010, κέρδισε από την πρώτη κιόλας μέρα 25.000 χρήστες και σύντομα έγινε εξαιρετικά δημοφιλές για τις λειτουργίες εύκολης επεξεργασίας φωτογραφιών που προσέφερε. Τα φίλτρα του έγιναν αμέσως ανάρπαστα, κάνοντας τους χρήστες να νιώθουν επαγγελματίες φωτογράφοι με το πάτημα ενός κουμπιού! Σύντομα προσέλκυσε και πολλούς επενδυτές, οι οποίοι το χρηματοδότησαν με εκατομμύρια δολάρια, βάζοντας το λιθαράκι τους στο success story του app!



Uber

Η ιστορία του Uber ξεκίνησε το 2008, όταν δύο φίλοι, οι οποίοι δυσκολεύονταν να βρουν ταξί ένα βράδυ, σκέφτηκαν ότι θα ήταν πολύ βολικό να μπορεί κανείς να καλεί ταξί από το κινητό του! Η ιδέα πήρε σάρκα και οστά το 2009 και αμέσως συγκέντρωσε χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων από διάφορους επενδυτές. Παρόλο που τα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρεία είχε τα πάνω και τα κάτω της, με απώλειες εκατομμυρίων και κατηγορίες για εχθρικό περιβάλλον εργασίας από πρώην εργαζόμενους, το Uber συνεχίζει να είναι εξαιρετικά επιτυχημένο μέχρι σήμερα και να λανσάρει νέα προϊόντα, όπως το Uber Eats και το Uber Pool.



Πολλοί ονειρεύτηκαν και τόλμησαν να πάρουν το ρίσκο να λανσάρουν το δικό τους app, όμως λίγοι είναι αυτοί που κατάφεραν να μετατρέψουν μια απλή ιδέα σε μια κερδοφόρα επιχείρηση που μπορεί να φτάσει τον ετήσιο τζίρο εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά success stories που αρκούν για να εμπνεύσουν όσους σκέφτονται να κάνουν το πρώτο βήμα δημιουργώντας μια εφαρμογή!