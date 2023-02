Φιλιά εξ αποστάσεως: Η πατέντα των Κινέζων που έγινε viral

Kινέζοι φοιτητές εφήυραν συσκευή που στέλνει φιλί από απόσταση.

Κινέζοι φοιτητές του πανεπιστημίου στην πόλη Changzhou City εφηύραν μία συσκευή στο σχήμα του στόματος που μεταφέρει την αίσθηση του φιλιού από τη μία συσκευή στην άλλη. Μπορεί για τους Κινέζους ένα εικονικό φιλί που προσομοιάζει με αυτό του αγαπημένου μας προσώπου να φαντάζει ως η λύση στις σχέσεις εξ αποστάσεως, αλλά οι αντιδράσεις στον υπόλοιπο κόσμος δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές.

O Jiang Zhongli, ο άνδρας που ανακάλυψε την ιδέα του φιλιού από σιλικόνη δήλωσε ότι ήταν σε σχέση εξ αποστάσεως με την κοπέλα του όταν σκέφτηκε την ιδέα για τη συσκευή που έχει σχήμα στόματος. Η συσκευή φιλιού συνδέεται με το τηλέφωνο μέσω bluetooth και μιας εφαρμογής. Μπορεί να λειτουργήσει απλά συνδέοντας το τηλέφωνο στη συσκευή. Το μηχάνημα μπορεί ακόμη και να μεταδώσει τον ήχο που κάνει ο χρήστης όταν φιλιέται.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe