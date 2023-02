Τεχνητή νοημοσύνη πιλοτάρισε μαχητικό αεροσκάφος επί 17 ώρες

Ένα εκπαιδευτικό μαχητικό αεροσκάφος πέταξε χωρίς την εμπλοκή ανθρώπου πιλότου για περισσότερες από 17 ώρες, υπό τον έλεγχο μόνο της τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε η αμερικανική αεροδιαστημική εταιρεία Lockheed Martin. Ήταν η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να πιλοτάρει ένα τέτοιο τακτικό αεροσκάφος.

Η δοκιμή έγινε με το σκάφος VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft), το οποίο μπορεί να μιμηθεί στον αέρα χαρακτηριστικά άλλων αεροσκαφών. Η πτήση έγινε από τη βάση Έντουαρντς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια.

Το VISTA, που είναι μια τροποποιημένη έκδοση του αεροσκάφους F-16D Block 30 Peace Marble II με αναβαθμισμένα εξαρτήματα του Block 40, αναπτύχθηκε από τη Lockheed Martin σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και την εταιρεία Calspan.

Η Lockheed Martin, που εδρεύει στο Μέριλαντ, έκανε γνωστό ότι θα συνεχίσει το 2023 να αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων μαχητικών αεροσκαφών.

