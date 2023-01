Το email - απάτη από τα ΕΛΤΑ που δεν πρέπει να ανοίξετε

Ένα νέο email απάτη εμφανίστηκε κατά την περίοδο των γιορτών, με τους επιτηδειους να εκμεταλλεύονται τις παραγγελίες που παραδίδονταν από τα ΕΛΤΑ. .

Συγκεκριμένα με πρόσχημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οι επιτήδειοι έστελναν ένα mail, με το οποίο ενημέρωναν τους καταναλωτές πως το δέμα τους είχε φτάσει στο ταχυδρομείο.

«Αύριο το πακέτο σας παραδίδεται στα ΕΛΤΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τα στοιχεία σας για την αποστολή... και ότι θα σταλούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Αθήνα αύριο για διανομή σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Διαλογής Αθηνών θα κρατήσει το δέμας σας μέχρι να επιβεβαίωσετε τα στοιχεία σας».

Και στη συνέχεια έχει το κουμπί: «Επαλήθευση παράδοσης».

Έγραφε επίσης πως «λάβετε υπόψη ότι λαμβάνετε μόνο τρεις ημέρες δωρεάν αποθηκευτικούς χώρου πριν πρέπει να πληρώσετε 1,49 ευρώ κάθε επιπλέον ημέρα».

Σε άλλο σημείο,ζητούσε στοιχεία επικοινωνίας για την επαλήθευση της παράδοσης.

New #phishing campaign targeting #ELTA just spotted. Phisher uses URL redirection (h[t]tp://url9199.transhkst.com/ls/click?upn=...) to direct victims to h[t]tps://toemembassy.com/-/area_client/hellenic/default.php?id=OVK1mc pic.twitter.com/VYTkzlZpmW