Πρεμιέρα σήμερα για τα games του Netflix. Τα διαθέσιμα παιχνίδια στο launch

Αναμονή τέλος: Πρεμιέρα σήμερα για τα games του Netflix (Λίστα)



Αυτό που ήταν γνωστό εδώ και καιρό, γίνεται σήμερα πραγματικότητα: Το Netflix λανσάρει τα games στους χρήστες του.

Ας ξεκινήσουν τα παιχνίδια ανακοίνωσε η πλατφόρμα, και σήμερα ξεκινούν Netflix Games, προς το παρόν μόνο για τις Android συσκευές, με την υποστήριξη για iOS να είναι καθοδόν

Πρόκειται για τη νέα ενότητα στην mobile εφαρμογή του Netflix, η οποία επιτρέπει στους συνδρομητές της διάσημης streaming υπηρεσίας να κατεβάσουν εντελώς δωρεάν παιχνίδια Οι τίτλοι κατεβαίνουν κανονικά στη συσκευή σας, μέσω του Play Store, και έπειτα τρέχουν μέσα από το Netflix app.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια στο launch

Ουσιαστικά πρόκειται για mobile only τίτλους και είναι οι εξής:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Let the Games Begin

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At