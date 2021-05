«Τσάρλι, με δάγκωσες! Αυτό πόνεσε πολύ, Τσάρλι!», όποιος ήταν online το 2007 αποκλείεται να μη θυμάται το μωρό Τσάρλι που δάγκωσε το δάχτυλο του αδερφού του, Χάρι.

Κάπου 880 εκατ. άνθρωποι έχουν δει μέχρι σήμερα το αδιανόητο viral βίντεο, σε εποχές μάλιστα πως ούτε ο όρος «viral» δεν υπήρχε.

Τώρα η οικογένεια Davis-Carr αποφάσισε να κατεβάσει το βίντεο από το YouTube και να το βγάλει σε δημοπρασία ως NFT.



Τι είναι το NFT; Το NFT είναι το ακρωνύμιο του non-fungible token, κάτι που δύσκολα γίνεται αντικείμενο συναλλαγής.

Το NFT είναι ένα ψηφιακό αγαθό, ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πνευματικής ιδιοκτησίας που αποθηκεύεται μέσα στο blockchain.

Σαν κρυπτονόμισμα λειτουργεί, καθώς ο ιδιοκτήτης του κατέχει τα δικαιώματα για ένα περιουσιακό στοιχείο και την απόδειξη κυριότητάς του. Όταν το βίντεο «Charlie Bit My Finger» μετατραπεί σε NFT, τότε παύει να είναι βίντεο και μετατρέπεται σε ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, κάτι που έχεις στην ιδιοκτησία σου και βρίσκεται στον ψηφιακό κόσμο.

