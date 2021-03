Android: Προβλήματα σε πολλές εφαρμογές - Τι να κάνετε

Aπό το πρωί της Τρίτης πολλοί χρήστες Android αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συσκευές τους καθώς πολλές εφαρμογές, όπως το Gmail, το Yahoo, Google Play σταματούν να λειτουργούν ξαφνικά.

Η Google σημειώνει πως για τα προβλήματα ευθύνεται η εφαρμογή συστήματος «Android System WebView». Η συγκεκριμένη εφαρμογή συστήματος στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μια εφαρμογή του λειτουργικού να ανοίξει ένα παράθυρο ενός browser εντός του περιβάλλοντός της εφαρμογής.

Μια προσωρινή και γρήγορη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η εγκατάσταση των updates του WebView που γίνεται εάν ο χρήστης ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή:

Ρυθμίσεις - > Applications/ Εφαρμογές -> Android System WebView -> Uninstall Updates/ Απεγκατάσταση Ενημερώσεων (η επιλογή μπορεί να βρίσκεται στις τρεις τελίτσες στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης).

Τη συγκεκριμένη λύση προτείνει και ο επίσημος λογαριασμός της Samsung στις ΗΠΑ. Πιθανότατα μέσα στις επόμενες ώρες το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina