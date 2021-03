Κατασκοπεία στο Facebook: Πώς να δεις όλες τις φωτογραφίες που έχει κάνει κάποιος like

Ας είμαστε ειλικρινείς, ένας καλός αριθμός χρηστών του Facebook χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να κατασκοπεύουν φίλους και γνωστούς, διασημότητες, ακόμα και τον σύντροφό τους ή τον πρώην.

Πώς μπορείς όμως να παρακολουθείς ταυτοχρόνως τόση δραστηριότητα, τόσα timelines, και να μη χάνεσαι;

Αν μιλάμε για τις φωτογραφίες που έχει κάνει κάποιος like, τα πράγματα είναι απείρως απλά. Υπάρχει ένας τρόπος να εμφανίζονται τα likes του άλλου σαν συλλογή, στην οποία μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος.



Πώς γίνεται το μαγικό; Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο κουτί του search και να γράψουμε το εξής: «Photos liked by Robert Downey Jr» (ή «Photos that Robert Downey Jr liked»).

Το Facebook θα εμφανίσει φωτογραφίες που έκανε like ο γνωστός ηθοποιός. Πατώντας «προβολή όλων», εμφανίζονται όλες.

Η αναζήτηση μπορεί να εξειδικευτεί μάλιστα, προσθέτοντας χρόνο (το 2019 ας πούμε, αυτή τη βδομάδα, τον περασμένο μήνα), πάντα με τον τρόπο που καταλαβαίνει το Facebook (this week, last week, this month, last month, this year, last year κ.λπ.).

Μπορούμε να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, αν μας ενδιαφέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως ας πούμε σε ποιες φωτογραφίες του Τομ Κρουζ έκανε like ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Photos of Tom Cruise that Robert Downey Jr liked).

Σημείωση: Μετά την πρώτη αναζήτηση, στην αριστερή μπάρα εμφανίζονται περισσότερες επιλογές και φίλτρα για την αναζήτηση.