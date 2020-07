Πώς να μην βλέπουν οι άλλοι πριν πόση ώρα ήσουν συνδεδεμένος στο Facebook

Οι δύο κινήσεις που πρέπει να κάνεις

Πολλές φορές θέλουμε να μπούμε στο Facebook αλλά μας είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό να βλέπουν οι άλλοι ότι είμαστε συνδεδεμένοι ή πριν πόση ώρα σερφάραμε. Νιώθουμε ίσως ότι χάνεται και το τελευταίο στοιχείο ιδιωτικότητας.

Υπάρχει άραγε τρόπος να μην βλέπουν οι άλλοι πριν πόση ώρα είχες συνδεθεί στο Facebook ή στο Messenger και πώς γίνεται αυτό;

Χρειάζεται να κάνεις μόνο δύο κινήσεις...

Αφού συνδεθείς στο Facebook πάτησε την επιλογή «Ρυθμίσεις λογαριασμού» (Αccount Settings) που βρίσκεται στο μενού πάνω δεξιά. Υστερα πάτησε την επιλογή «Εφαρμογές» (Apps) που βρίσκεται αριστερά.

Στη συνέχεια πάτησε εκεί που γράφει «Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι άλλοι» (Apps others use). Αμέσως μετά «ξετικάρετε» την επιλογή «Η δραστηριότητά μου σε εφαρμογές» (My app activity).

Αυτό ήταν. Πλέον δε θα είσαι ορατός!

https://www.news.gr