To smartphone που έπεσε στη μισή τιμή. Πού οφείλεται η μείωση κατά 50%;

Έναν σχεδόν χρόνο μετά το λανσάρισμά του στην αγορά, το Hydrogen One της RED μείωσε δραστικά την τιμή του.



Και όταν λέμε δραστικά, εννοούμε πως από τα 1.295 δολάρια της αρχικής του τιμής πωλείται πλέον στα 645 δολάρια (578 ευρώ).



Μια τιμή που παραμένει αρκετά αλμυρή για όσα είναι το Hydrogen One και όλες τις ελλείψεις που έχει.



Ακόμα και με τα μισά λεφτά λοιπόν, οι περισσότεροι δεν πείθονται να το αγοράσουν, καθώς στα ίδια χρήματα βρίσκεις εκεί έξω κινητά με πολύ καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.



Ακόμα και καλύτερους φακούς έχουν και καλύτερες κάμερες, σε έναν τομέα που όσο να πεις ειδικεύεται η RED. Η οποία αποδείχτηκε πολύ φιλόδοξη μεν, εντελώς ανίδεη δε όταν είπε να φτιάξει το πρώτο της smartphone.



Η γνωστή εταιρία καμερών επέλεξε ένα ασυνήθιστο design, κότσαρε μια αρθρωτή θύρα για πανάκριβα αξεσουάρ φωτογραφικής και συμπεριέλαβε μια «ολογραφική» 3D οθόνη που θα ήταν υποτίθεται το μέλλον του σινεμά.



Μόνο που οι εμφατικές διακηρύξεις της δεν δικαιώθηκαν στην πράξη. Ακόμα και οι κάμερες, το δυνατό σημείο της RED, δεν θύμιζαν σε τίποτα τι μπορεί να κάνει η εταιρία σε όρους ποιότητας εικόνας.



Ακόμα χειρότερα, εξαιτίας των συχνών καθυστερήσεων, το τηλέφωνο βγήκε τελικά με επεξεργαστή που ήταν πια παλιός. Απτόητη η RED, ανακοίνωσε τον Ιούλιο τα σχέδιά της για το… Hydrogen Two! Όλοι ελπίζουν να έχει καλύτερη τύχη…