Τοξικές φιλίες: Τα 5 προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας έχει γίνει δηλητήριο

Οι φιλίες υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιό μας, οι σχέσεις που μας γεμίζουν ενέργεια και μας στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: συχνά παγιδευόμαστε σε σχέσεις που, αντί να μας ανυψώνουν, μας εξαντλούν ψυχικά. Η τοξικότητα σε μια φιλία δεν είναι πάντα προφανής· συχνά κρύβεται πίσω από «αστεία», παθητική επιθετικότητα ή μια διαρκή αίσθηση ενοχής.

Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι αν η παρουσία κάποιου στη ζωή μας βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση ή σε μια συνήθεια που έχει γίνει πλέον επιζήμια.

1. Η αίσθηση της συναισθηματικής εξάντλησης

Αυτό είναι το πιο άμεσο σωματικό και ψυχολογικό σημάδι. Αν μετά από κάθε συνάντηση ή τηλεφώνημα με τον συγκεκριμένο φίλο νιώθετε «άδειοι», κουρασμένοι ή έχετε πονοκέφαλο, ο οργανισμός σας σας προειδοποιεί. Μια υγιής φιλία πρέπει να σας αφήνει με μια αίσθηση πληρότητας, όχι σαν να σας έχουν «ρουφήξει» όλη την ενέργεια.

2. Ο ανταγωνισμός πίσω από το προσωπείο του ενθουσιασμού

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Στις τοξικές φιλίες, η επιτυχία σας δεν γιορτάζεται πραγματικά.

Το «ναι μεν, αλλά»: Μοιράζεστε μια ευχάριστη είδηση και ο φίλος σας βρίσκει αμέσως κάτι αρνητικό ή τη συγκρίνει με μια δική του, μεγαλύτερη επιτυχία.

Υποτιμητικά σχόλια: Χρησιμοποιεί το χιούμορ για να σας μειώσει μπροστά σε άλλους, παρουσιάζοντάς το ως «απλή πλάκα».

3. Η σχέση είναι «μονόδρομος»

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η τοξικότητα τρέφεται από την ανισορροπία.

Ο διαρκής μονόλογος: Η συζήτηση περιστρέφεται πάντα γύρω από τα δικά του προβλήματα, τις δικές του ανάγκες και το δικό του δράμα.

Η απουσία στο «εμείς»: Όταν εσείς χρειάζεστε στήριξη, ο τοξικός φίλος είναι είτε απασχολημένος είτε καταφέρνει να στρέψει τη συζήτηση πάλι στον εαυτό του.

4. Η χρήση της ενοχής ως μέσο ελέγχου

Οι τοξικοί φίλοι είναι «πρωταθλητές» στο να σας κάνουν να νιώθετε άσχημα αν δεν ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους.

Συναισθηματικός εκβιασμός: «Αν ήσουν πραγματικός φίλος, θα το έκανες αυτό για μένα».

Τιμωρία με σιωπή: Αν διαφωνήσετε, μπορεί να σας αγνοήσουν για μέρες μέχρι να ζητήσετε εσείς συγγνώμη, ακόμα κι αν δεν φταίτε.

5. Η παραβίαση των ορίων σας

Ένας υγιής φίλος σέβεται τον χρόνο σας, την ιδιωτικότητά σας και τις αξίες σας. Ο τοξικός φίλος τα θεωρεί όλα αυτά «εμπόδια» στη δική του ικανοποίηση. Σας πιέζει να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε ή θυμώνει όταν θέτετε τα όριά σας.

Η αναγνώριση μιας τοξικής φιλίας είναι το πρώτο και δυσκολότερο βήμα. Δεν χρειάζονται όλες οι σχέσεις «επισκευή»· κάποιες φορές, η πιο υγιής κίνηση είναι η απομάκρυνση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανθρώπους που θα σας αγαπούν και θα σας σέβονται πραγματικά.

