Gen Z: Γιατί η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη στο σεξ και τι επιλέγει αντί αυτού

Η Gen Z, η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012, φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, με την προσωπική ευεξία και την επαγγελματική σταθερότητα να εκτοπίζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Σύμφωνα με νέα έρευνα της EduBirdie σε 2.000 άτομα, οι νέοι σήμερα κινούνται σε έναν πιο «συντηρητικό» αλλά και πιο συνειδητοποιημένο ρυθμό σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Ύπνος και καριέρα πάνω από την οικειότητα

Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν μια σαφή στροφή προς την αυτοφροντίδα και την επιτυχία, με το σεξ να έρχεται συχνά σε δεύτερη μοίρα:

Προτεραιότητα στον ύπνο: Το 67% των νέων δηλώνει ότι θα προτιμούσε έναν ξεκούραστο ύπνο από μια σεξουαλική επαφή.



Εστίαση στην εργασία: Το 64% δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση μιας σταθερής δουλειάς και το 59% στην προσωπική επιτυχία.



Ανάγκη για μοναχικότητα: Το 46% προτιμά να περάσει λίγες ώρες μόνος του παρά να κάνει σεξ.



Υγιείς φιλίες: Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί πιο σημαντική τη διατήρηση ποιοτικών φιλικών σχέσεων.

Μια πιο σκεπτόμενη προσέγγιση στην οικειότητα

Παρά τη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας, η Gen Z φαίνεται να είναι πιο ώριμη όσον αφορά τη συναίνεση και τα προσωπικά όρια:

Συζήτηση για τα όρια: Το 82% των νέων συζητά τα όρια πριν από οποιαδήποτε οικεία επαφή.



Η δύναμη του «Όχι» : Το 92% αισθάνεται πλήρη άνεση να αρνηθεί το σεξ στο κρεβάτι.



Αποφυγή τύψεων: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γενιά αυτή αποφεύγει τις «άσκοπες» εμπειρίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μεταμέλεια, προτιμώντας την ασφάλεια του σπιτιού και της ψηφιακής ψυχαγωγίας (π.χ. Netflix).

Ο ρόλος των Social Media και τα εξωπραγματικά πρότυπα

Οι επιστήμονες συνδέουν αυτή την «ύφεση» του σεξ με την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ιδανικοποίηση προτύπων:

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες: Οι άνδρες συχνά εγκλωβίζονται στην εικόνα απρόσιτων influencers, ενώ οι γυναίκες θέτουν πολύ υψηλά κριτήρια (ύψος, οικονομική κατάσταση) για τους συντρόφους τους.

Αποστροφή για το "Hookup Culture": Πολλές νέες γυναίκες επιλέγουν την αγαμία, θεωρώντας ότι οι περιστασιακές σχέσεις ωφελούν δυσανάλογα τους άνδρες και αφαιρούν τη μαγεία από την αληθινή οικειότητα.

Ψηφιακή απομόνωση: Η αυξημένη χρήση εφαρμογών μειώνει τις ευκαιρίες για φυσική αλληλεπίδραση σε πραγματικούς χώρους, περιορίζοντας τις αυθόρμητες γνωριμίες.

