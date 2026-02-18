Σχέσεις και Γάμος: Γιατί η αγάπη δεν είναι τυφλή, αλλά έχει «πρεσβυωπία»

Η λαϊκή ρήση θέλει την αγάπη να είναι τυφλή, όμως η σύγχρονη επιστήμη και οι ειδικοί στις σχέσεις ανατρέπουν αυτή την πεποίθηση. Η αγάπη στην πραγματικότητα διαθέτει μια ιδιότυπη «πρεσβυωπία»: επιλέγει να μην εστιάζει στις μικρές ατέλειες που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας, αλλά να κοιτάζει μακριά, στη μεγάλη εικόνα και τις προοπτικές του κοινού μέλλοντος.

Το μυστικό των ευτυχισμένων γάμων: Δεν είναι η απουσία καβγάδων

Σύμφωνα με τον κορυφαίο ειδικό John Gottman, η ποιότητα ενός γάμου επηρεάζει άμεσα την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Τα ευρήματά του ανατρέπουν πολλούς μύθους:

Οι καβγάδες δεν φέρνουν διαζύγιο: Οι διαφωνίες είναι υγιείς όταν βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην ενίσχυση της οικειότητας.



Οι διαφωνίες είναι υγιείς όταν βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην ενίσχυση της οικειότητας. Τα άλυτα προβλήματα: Στους περισσότερους γάμους, το 69% των προβλημάτων είναι μόνιμα και δεν λύνονται ποτέ. Τα επιτυχημένα ζευγάρια δεν τα εξαλείφουν, αλλά μαθαίνουν να συμβιώνουν με αυτά.



Στους περισσότερους γάμους, το 69% των προβλημάτων είναι μόνιμα και δεν λύνονται ποτέ. Τα επιτυχημένα ζευγάρια δεν τα εξαλείφουν, αλλά μαθαίνουν να συμβιώνουν με αυτά. Τι κρύβεται κάτω από τον καβγά: Οι συγκρούσεις για καθημερινά ζητήματα (π.χ. οικονομικά) συχνά υποκρύπτουν βαθύτερες υπαρξιακές ανάγκες, όπως το αίσθημα της ασφάλειας, της εκτίμησης και της αποδοχής.

«Οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης»

Ο Gottman προσδιόρισε τέσσερις τοξικές συμπεριφορές που μπορούν να προβλέψουν το διαζύγιο με ακρίβεια 90%:

Κριτική: Η επίθεση στον χαρακτήρα του συντρόφου αντί για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αμυντικότητα: Η άρνηση ανάληψης ευθύνης και η αντεπίθεση. Αποστασιοποίηση: Η σιωπηλή άρνηση επικοινωνίας και το «χτίσιμο τείχους». Περιφρόνηση: Το πιο θανατηφόρο στοιχείο. Η αίσθηση ανωτερότητας και η εχθρότητα που διαβρώνουν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Η δύναμη της «Θετικής Ψευδαίσθησης»

Η αγάπη λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός για τις αρετές και ως φίλτρο για τα ελαττώματα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «κυριαρχία θετικού συναισθήματος»:

Εστίαση στο βάθος: Τα ερωτευμένα ζευγάρια βλέπουν τον σύντροφό τους στην καλύτερη εκδοχή του.

Αμοιβαία εξέλιξη: Όταν κάποιος αντιμετωπίζεται με θαυμασμό και εκτίμηση, τείνει με τον καιρό να εξελίσσεται προς αυτή την ιδανική εκδοχή που βλέπει ο σύντροφός του.

Σωματική σύνδεση: Η διατήρηση της τρυφερότητας (π.χ. πιάσιμο των χεριών) και οι κοινές νέες εμπειρίες (ταξίδια, δραστηριότητες) είναι καθοριστικές για τη μακροζωία της σχέσης.



Στην πραγματικότητα, η αγάπη επιλέγει συνειδητά τι θα δει και τι θα προσπεράσει. Δεν αγνοεί τα ελαττώματα, αλλά αρνείται να τα αφήσει να κυριαρχήσουν στη «μεγάλη εικόνα» της σχέσης.

Διαβάστε ακόμα: 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σας είναι ο άνθρωπος της ζωής σας