Άγιος Βαλεντίνος: 3 σημάδια ότι η σχέση σας έχει βαλτώσει και πώς να την ανανεώσετε σήμερα

Η 14η Φεβρουαρίου είναι η ημέρα που οι περισσότεροι εστιάζουν στα λουλούδια και τα δώρα. Ωστόσο, για πολλούς, αυτή η γιορτή λειτουργεί ως «μεγεθυντικός φακός» που αναδεικνύει τα προβλήματα ή τη στασιμότητα στη σχέση τους. Αν νιώθετε ότι η φλόγα έχει αρχίσει να τρεμοπαίζει, δεν χρειάζεται πανικός. Η αναγνώριση των σημαδιών είναι το πρώτο βήμα για τη μεγάλη αλλαγή.

Ποια είναι τα «καμπανάκια» ότι η σχέση σας χρειάζεται επανεκκίνηση και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αφορμή τη σημερινή ημέρα;

1. Η «Παγίδα» της Ρουτίνας (Auto-pilot)

Το πιο κοινό σημάδι είναι όταν η καθημερινότητα έχει γίνει μια επανάληψη. Μιλάτε μόνο για τους λογαριασμούς, τα παιδιά ή τις δουλειές του σπιτιού.

Το σημάδι: Δεν υπάρχει πια η ανυπομονησία να δείτε τον σύντροφό σας μετά τη δουλειά.

Η λύση σήμερα: Σπάστε τη ρουτίνα με κάτι απρόσμενο. Μην πάτε στο ίδιο εστιατόριο που πηγαίνετε πάντα. Δοκιμάστε μια νέα εμπειρία (π.χ. ένα παιχνίδι, μια βόλτα σε ένα μέρος που δεν έχετε ξαναπάει) που θα δημιουργήσει νέες αναμνήσεις.

2. Η Έλλειψη Ποιοτικής Επικοινωνίας

Όταν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο αλλά ο καθένας είναι απορροφημένος στην οθόνη του κινητού του, η απόσταση μεγαλώνει.

Το σημάδι: Υπάρχει σιωπή, όχι όμως η «άνετη» σιωπή, αλλά η αμήχανη.

Η λύση σήμερα: Καθιερώστε το "Digital Detox" για το αποψινό βράδυ. Κλείστε τα κινητά και αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Ρωτήστε κάτι που δεν ξέρετε για τον σύντροφό σας, όσο απλό κι αν ακούγεται.

3. Η Απουσία του «Εμείς» από τα Μελλοντικά Σχέδια

Αν παρατηρήσετε ότι όταν σκέφτεστε το μέλλον (ακόμα και το επόμενο καλοκαίρι), ο σύντροφός σας δεν είναι αυτονόητα μέσα στο κάδρο, τότε υπάρχει θέμα βάθους.

Το σημάδι: Αποφεύγετε τις δεσμεύσεις ή τις συζητήσεις για το «μετά».

Η λύση σήμερα: Χρησιμοποιήστε τη σημερινή ατμόσφαιρα για να κάνετε μια «δήλωση πρόθεσης». Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, αλλά μια κίνηση που δείχνει ότι υπολογίζετε τον άλλον στη ζωή σας μακροπρόθεσμα.

Extra Tip για τους singles:

Αν είστε μόνοι σήμερα, η ημέρα είναι η τέλεια ευκαιρία για Self-Love. Η σχέση με τον εαυτό μας είναι η βάση για όλες τις άλλες. Κάντε ένα δώρο σε εσάς, περιποιηθείτε τον εαυτό σας και θυμηθείτε ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται από μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.