Τα 3 προειδοποιητικά σημάδια ότι μια σχέση έχει ημερομηνία λήξης

Συχνά, μέσα στην καθημερινότητα, τείνουμε να αγνοούμε τις μικρές ενδείξεις που μαρτυρούν ότι μια σχέση έχει αρχίσει να φθίνει. Η ψυχολογία, ωστόσο, προειδοποιεί ότι υπάρχουν κάποια «κόκκινα καμπανάκια» (red flags) που, αν εμφανιστούν με διάρκεια, υποδηλώνουν ότι η ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στο ζευγάρι έχει χαθεί.

1. Η επικοινωνία γίνεται «τυπική» ή ανύπαρκτη

Το πρώτο σημάδι δεν είναι απαραίτητα ο έντονος καυγάς, αλλά η συναισθηματική αδιαφορία. Όταν σταματάτε να μοιράζεστε τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες ή ακόμα και τα ασήμαντα νέα της ημέρας σας, δημιουργείται ένα χάσμα. Αν η σιωπή ανάμεσά σας δεν είναι πλέον άνετη αλλά «βαριά», η σχέση βρίσκεται σε κίνδυνο.

2. Έλλειψη κοινού οράματος για το μέλλον

Μια υγιής σχέση βασίζεται στην κοινή πορεία. Αν παρατηρείτε ότι στα σχέδιά σας για τον επόμενο χρόνο ή τις επόμενες διακοπές δεν συμπεριλαμβάνετε αυθόρμητα τον σύντροφό σας, ή αν οι στόχοι σας έχουν αρχίσει να αποκλίνουν σημαντικά, τότε η «ημερομηνία λήξης» ίσως είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε.

3. Η κριτική αντικαθιστά τον σεβασμό

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η περιφρόνηση είναι ο νούμερο ένα προγνωστικός παράγοντας χωρισμού. Αν κάθε συζήτηση καταλήγει σε ειρωνεία, υποτίμηση ή συνεχή κριτική για την προσωπικότητα του άλλου αντί για τις πράξεις του, ο σεβασμός –που είναι το θεμέλιο της σχέσης– έχει καταρρεύσει.

