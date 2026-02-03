Κανόνας 5:1: Το μυστικό των ειδικών για να σταματήσουν οι φωνές και τα πείσματα στο σπίτι

Η ανατροφή των παιδιών μπορεί συχνά να μοιάζει με πεδίο μάχης: ξεσπάσματα θυμού, τσακωμοί ανάμεσα στα αδέλφια και συνεχείς παρατηρήσεις. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι προτείνουν έναν «μαγικό» αριθμό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες: τον Κανόνα 5:1.

Τι είναι ο Κανόνας 5:1;

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην έρευνα του διάσημου ψυχολόγου John Gottman. Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά πανίσχυρη: Για κάθε μία αρνητική αλληλεπίδραση (παρατήρηση, κριτική, μάλωμα), πρέπει να προσφέρουμε πέντε θετικές.

Θετική αλληλεπίδραση: Ένας έπαινος, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ποιοτικός χρόνος ή μια απλή επιδοκιμασία για κάτι που έκαναν σωστά.



Αρνητική αλληλεπίδραση: Μια διόρθωση, μια τιμωρία, μια φωνή ή μια αυστηρή παρατήρηση.

Γιατί λειτουργεί;

Τα παιδιά (όπως και οι ενήλικες) ανθίζουν όταν νιώθουν ότι τα βλέπουν και τα εκτιμούν. Όταν η ζεστασιά και η ενθάρρυνση υπερτερούν της κριτικής:

Χτίζεται εμπιστοσύνη: Το παιδί νιώθει ασφαλές και δεν χρειάζεται να «παραφεθεί» για να τραβήξει την προσοχή.

Ενισχύεται η αυτοεκτίμηση: Η «εσωτερική φωνή» του παιδιού γίνεται υποστηρικτική και όχι επικριτική.

Αυξάνεται η συνεργασία: Ένα παιδί που νιώθει ότι ο γονιός είναι «με το μέρος του», είναι πολύ πιο πρόθυμο να ακούσει όταν τεθούν όρια.

Πώς να τον εφαρμόσετε στην πράξη



Πιάστε τα να κάνουν κάτι σωστό: Αντί να περιμένετε να κάνουν ζημιά για να μιλήσετε, σχολιάστε όταν παίζουν ήσυχα ή όταν μάζεψαν ένα παιχνίδι.



Μην είστε επικριτικοί: Η διόρθωση πρέπει να γίνεται, αλλά ας μην είναι το μόνο πράγμα που ακούν όλη μέρα.



Προσαρμογή ανά ηλικία: Νήπια: Ενθουσιώδεις έπαινοι και αγκαλιές.

Έφηβοι: Διακριτική αναγνώριση της προσπάθειάς τους και σεβασμός στην ανεξαρτησία τους.

Το συμπέρασμα: Ο κανόνας 5:1 δεν σημαίνει ότι σταματάμε να βάζουμε όρια. Σημαίνει ότι προετοιμάζουμε το έδαφος ώστε τα όρια να γίνονται αποδεκτά μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και αποδοχής.

