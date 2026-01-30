Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τον θάνατο: Οδηγός για γονείς μετά τις τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία

Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα «βαριά». Η φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» και το δυστύχημα με τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έχουν κατακλύσει τις οθόνες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το παιδί σας έχει ακούσει κάτι. Πώς διαχειριζόμαστε, όμως, την παιδική περιέργεια και τον φόβο απέναντι στην απώλεια;

1. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος σύμμαχος

Η ψυχολόγος και σύμβουλος πένθους, Νάνσυ Ψημενάτου, επισημαίνει ότι η απόκρυψη της αλήθειας μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από την ίδια την είδηση. Η ενεργή φαντασία των παιδιών συχνά «γεμίζει» τα κενά με σενάρια που προκαλούν μεγαλύτερο τρόμο.

Μιλήστε απλά: Χρησιμοποιήστε βιολογικούς όρους (η καρδιά σταμάτησε να χτυπά, το σώμα δεν νιώθει πια πόνο).



Χρησιμοποιήστε βιολογικούς όρους (η καρδιά σταμάτησε να χτυπά, το σώμα δεν νιώθει πια πόνο). Αποφύγετε τις μεταφορές: Λέξεις όπως «κοιμήθηκε» ή «έφυγε» μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Το παιδί μπορεί να φοβάται να κοιμηθεί ή να περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει από το «ταξίδι».

2. Φιλτράρετε την εικόνα, όχι το συναίσθημα

Ενώ η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη, η έκθεση σε σκληρές εικόνες καταστροφής πρέπει να αποφεύγεται.

Ονομάστε το συναίσθημα: «Αυτό που νιώθεις είναι φόβος και είναι λογικό».



«Αυτό που νιώθεις είναι φόβος και είναι λογικό». Δείξτε τη δική σας λύπη: Αν κλαίτε, μην το κρύψετε. Εξηγήστε ότι «είναι εντάξει να είμαστε λυπημένοι, σε λίγο θα είμαι καλύτερα». Έτσι, το παιδί μαθαίνει ότι η έκφραση της λύπης είναι υγιής.

3. Απαντώντας στα «δύσκολα» ερωτήματα

«Θα πεθάνεις κι εσύ;»: Μην δίνετε ψεύτικες διαβεβαιώσεις, αλλά καθησυχάστε τα. «Όλα τα ζωντανά πλάσματα κάποτε πεθαίνουν, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν όταν είναι πάρα πολύ γέροι».

«Μπορούμε να το σταματήσουμε;»: Είναι μια ευκαιρία να μιλήσετε για την ασφάλεια και τη φροντίδα. Εξηγήστε ότι μαθαίνουμε από αυτά τα γεγονότα για να γίνουν οι κανόνες ασφαλείας καλύτεροι στο μέλλον.

Πότε πρέπει να ζητήσετε βοήθεια;

Αν παρατηρήσετε αλλαγές στη συμπεριφορά που επιμένουν, όπως:

Διαταραχές στον ύπνο ή εφιάλτες.

Έντονη προσκόλληση στους γονείς.

Σωματικά συμπτώματα άγχους (πονόκοιλος, πονοκέφαλος).

«Η ανθεκτικότητα των παιδιών χτίζεται με την παρουσία μας. Η φράση "είμαι εδώ για εσένα" είναι ο πιο ισχυρός προστατευτικός παράγοντας», τονίζει η κ. Ψημενάτου.



Συνοπτικός Οδηγός (Key Points)

Τι Κάνουμε - Τι Αποφεύγουμε -

Τι Κάνουμε - Τι Αποφεύγουμε - Χρήση λέξεων «πέθανε», «θάνατος» - Φράσεις όπως «κοιμήθηκε», «χάθηκε»

Βιολογική εξήγηση της λειτουργίας του σώματος - Δραματοποίηση και τρομακτικές λεπτομέρειες

Περιορισμός έκθεσης στις ειδήσεις - Απόλυτη μυστικότητα και ψέματα

Ενθάρρυνση ερωτήσεων - Απόσπαση προσοχής για να «ξεχαστεί»





