Η Επιστήμη της Επιτυχίας: Από τα 3 «μυστικά» του Χάρβαρντ μέχρι το Σύνδρομο της Κασσάνδρας που μπλοκάρει τη διαίσθησή σας

Πώς θα φτάσετε στην κορυφή σύμφωνα με το Χάρβαρντ και γιατί η διαίσθησή σας μπορεί να γίνει «κατάρα»; Ένας οδηγός για την επαγγελματική και προσωπική σας εξέλιξη.

Η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός σωστής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και βαθιάς αυτογνωσίας.

Τα 3 κλειδιά του Χάρβαρντ: Σύμφωνα με κορυφαίους ειδικούς, οι άνθρωποι που καταξιώνονται επαγγελματικά δεν στηρίζονται μόνο στο ταλέντο. Εστιάζουν σε πράξεις αντί για λόγια, μοιράζονται τη γνώση τους με την ομάδα και αντιμετωπίζουν κάθε συνάδελφο με απόλυτο σεβασμό, ανεξάρτητα από τη θέση του. διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Το Σύνδρομο της Κασσάνδρας: Στην πορεία προς την επιτυχία, πολλοί άνθρωποι με υψηλή διαίσθηση υποφέρουν από το "Σύνδρομο της Κασσάνδρας". Πρόκειται για το φαινόμενο όπου κάποιος προβλέπει σωστά τις εξελίξεις, αλλά το περιβάλλον του τον αγνοεί. Αυτό προκαλεί απογοήτευση και απομόνωση, συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσουμε για να προστατέψουμε την ψυχική μας υγεία. διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

