Το «αόρατο» σημάδι που προβλέπει διαζύγιο με ακρίβεια 87%: Η συμπεριφορά που «δηλητηριάζει» τα πάντα

Όταν ένα ζευγάρι ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου, το μυαλό όλων βρίσκεται στη συμβατότητα, τα οικονομικά και τα κοινά όνειρα. Ωστόσο, οι επιστήμονες που μελετούν τις ανθρώπινες σχέσεις εδώ και δεκαετίες, εστιάζουν σε κάτι πολύ πιο μικρό, σχεδόν αδιόρατο, που συμβαίνει στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

Σύμφωνα με τον διάσημο ψυχολόγο John Gottman, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που αν εμφανιστεί νωρίς –συχνά μέσα στον πρώτο χρόνο του γάμου– μπορεί να προβλέψει τον χωρισμό με το σοκαριστικό ποσοστό του 87%.

Η καταστροφική δύναμη της Περιφρόνησης

Η λέξη-κλειδί είναι η Περιφρόνηση. Δεν πρόκειται για τις φωνές, τους έντονους καυγάδες ή την περιστασιακή εχθρότητα. Η περιφρόνηση είναι κάτι πολύ πιο ύπουλο: είναι μια αίσθηση ανωτερότητας που εισχωρεί στη σχέση.

Εμφανίζεται όταν ο ένας σύντροφος αρχίζει να βλέπει τον άλλον όχι ως ίσο, αλλά ως κάποιον που πρέπει να «διορθώσει», να ανεχτεί ή να διαχειριστεί. Η περιφρόνηση επιτίθεται απευθείας στη συναισθηματική ασφάλεια του γάμου.

Πώς εκφράζεται (χωρίς να το καταλαβαίνετε);

Τα περισσότερα ζευγάρια διολισθαίνουν σε αυτή τη συμπεριφορά ασυναίσθητα. Τα σημάδια είναι συχνά μη λεκτικά:

Ένα ειρωνικό σήκωμα των φρυδιών.

Ένας απαξιωτικός αναστεναγμός κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

Σαρκασμός που μεταμφιέζεται σε «αθώο χιούμορ».

Ο τόνος της φωνής που φέρει περισσότερη κρίση παρά περιέργεια.

Γιατί ο πρώτος χρόνος είναι το κομβικό σημείο;

Στον πρώτο χρόνο, οι προσδοκίες συγκρούονται με την πραγματικότητα της συγκατοίκησης. Αν οι μικρές απογοητεύσεις μετατραπούν σε απαξίωση, τότε το νευρικό σύστημα του συντρόφου μπαίνει σε κατάσταση «άμυνας». Η ευαλωτότητα χάνεται και το ζευγάρι σταματά να επικοινωνεί ουσιαστικά, νιώθοντας απλώς «απομακρυσμένο», χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ο σεβασμός είχε φθαρεί πολύ νωρίτερα.

Το "παράδοξο" των έξυπνων ζευγαριών:

Η έρευνα δείχνει ότι η περιφρόνηση εμφανίζεται συχνά σε πολύ ευφυείς ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να έχουν δίκιο. Αντί για ενσυναίσθηση, χρησιμοποιούν τη λογική τους για να «ακυρώσουν» την οπτική του συντρόφου τους.



Το Αντίδοτο: Υπάρχει επιστροφή;

Τα καλά νέα είναι ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη αν εντοπιστεί έγκαιρα. Το μυστικό κρύβεται στη διατήρηση του σεβασμού ακόμα και την ώρα της σύγκρουσης.

Η μέθοδος των 3 ερωτήσεων:

Πριν μιλήσετε στον σύντροφό σας σε μια στιγμή έντασης, κάντε μια παύση 5 δευτερολέπτων και αναρωτηθείτε:

Είναι αυτό που θα πω Αληθινό; Είναι Απαραίτητο; Είναι Ευγενικό;

Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα τρία είναι «όχι», τότε η σιωπή είναι η καλύτερη επιλογή. Η αγάπη σπάνια πεθαίνει από έλλειψη πάθους· συνήθως θάβεται κάτω από την ασέβεια που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ.

