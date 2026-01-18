Τα 3 λάθη που κάνουμε στις σχέσεις μας και τις οδηγούν στη φθορά: Τι λένε οι ειδικοί για να σώσετε τον δεσμό σας

Καμία σχέση δεν είναι τέλεια, όμως υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που, αν επαναλαμβάνονται, δρουν σαν «δηλητήριο» για τον δεσμό ενός ζευγαριού. Συχνά θεωρούμε ότι οι μεγάλες διαφωνίες είναι αυτές που φέρνουν τον χωρισμό, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι η φθορά κρύβεται στις μικρές, καθημερινές συνήθειες.

Οι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει τρία βασικά λάθη που κάνουν ακόμα και τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια, οδηγώντας τα σε αδιέξοδο:

Τα 3 μοιραία λάθη:

Η σιωπή ως τιμωρία (Silent Treatment): Αντί να συζητάμε αυτό που μας ενόχλησε, επιλέγουμε τη σιωπή για να «τιμωρήσουμε» τον σύντροφό μας. Αυτό το κενό επικοινωνίας δημιουργεί ένα τεράστιο τείχος ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς το πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ, απλώς συσσωρεύεται. Η προσπάθεια αλλαγής του άλλου: Πολλοί μπαίνουν σε μια σχέση με την κρυφή ελπίδα ότι θα «διορθώσουν» τον σύντροφό τους. Η αποδοχή είναι η βάση της αγάπης. Όταν προσπαθούμε να επιβάλουμε τα δικά μας πρότυπα στον άλλον, δημιουργούμε δυσαρέσκεια και αίσθημα ανεπάρκειας. Η παραμέληση της «μικρής» καθημερινότητας: Θεωρούμε δεδομένο ότι ο άλλος είναι εκεί. Σταματάμε να λέμε «ευχαριστώ», να κάνουμε κομπλιμέντα ή να αφιερώνουμε ποιοτικό χρόνο χωρίς οθόνες. Η σχέση είναι σαν ένα φυτό: αν σταματήσεις να το ποτίζεις επειδή «μεγάλωσε», κάποια στιγμή θα ξεραθεί.

Πώς να αντιστρέψετε το κλίμα:

Μιλήστε σε πρώτο πρόσωπο: Αντί για «Εσύ φταις που...», πείτε «Νιώθω άσχημα όταν συμβαίνει αυτό...».

Αφιερώστε 15 λεπτά: Κάθε μέρα, χωρίς κινητά, μιλήστε για το πώς νιώθετε και όχι μόνο για τις δουλειές του σπιτιού.

Θυμηθείτε το «γιατί»: Κάντε μια αναδρομή στους λόγους που ερωτευτήκατε τον άνθρωπό σας στην αρχή.

