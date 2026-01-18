Τοξικοί άνθρωποι: 5 φράσεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν για να σας χειραγωγήσουν και πώς να αμυνθείτε

Η τοξικότητα στις σχέσεις –είτε είναι φιλικές, είτε επαγγελματικές, είτε ερωτικές– δεν είναι πάντα φανερή. Συχνά κρύβεται πίσω από λέξεις που μοιάζουν αθώες, αλλά έχουν έναν κοινό στόχο: να σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας και να χάσετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας.

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι οι χειραγωγοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένα λεκτικά μοτίβα. Αν ακούτε συχνά τις παρακάτω φράσεις, τότε ίσως βρίσκεται δίπλα σε έναν τοξικό άνθρωπο:

Οι 5 φράσεις της χειραγώγησης:

«Είσαι υπερβολικά ευαίσθητος/η»: Η κλασικότερη φράση του gaslighting. Στόχος είναι να ακυρώσει το συναίσθημά σας και να σας πείσει ότι το πρόβλημα είναι η δική σας αντίδραση και όχι η δική του ανάρμοστη συμπεριφορά. «Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, το φαντάστηκες»: Εδώ ο τοξικός άνθρωπος προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, κάνοντάς σας να αμφιβάλλετε για τη μνήμη και την πνευματική σας διαύγεια. «Λυπάμαι που νιώθεις έτσι, αλλά...»: Αυτή δεν είναι συγγνώμη. Είναι ένας τρόπος να μεταθέσει την ευθύνη σε εσάς. Το «αλλά» ακυρώνει όλο το πρώτο σκέλος της πρότασης. «Αν με αγαπούσες πραγματικά, θα το έκανες»: Η απόλυτη χρήση συναισθηματικού εκβιασμού. Χρησιμοποιεί τα αισθήματά σας ως μοχλό πίεσης για να πετύχει αυτό που θέλει. «Όλοι οι άλλοι συμφωνούν μαζί μου για σένα»: Μια τακτική απομόνωσης. Σας κάνει να νιώθετε ότι είστε μόνοι και ότι το περιβάλλον σας σας κατακρίνει, ώστε να εξαρτάστε αποκλειστικά από τη δική του «έγκριση».

Πώς να αμυνθείτε:

Θέστε όρια: Μην μπαίνετε στη διαδικασία να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο. Ένας τοξικός άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη νίκη.

Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας: Αν νιώθετε συνεχώς εξαντλημένοι μετά από μια συνάντηση, το σώμα σας σας προειδοποιεί.

Αποστασιοποιηθείτε: Η καλύτερη απάντηση στη χειραγώγηση είναι η έλλειψη αντίδρασης.

Διαβάστε ακόμα: 10 «φράσεις-πυροσβεστήρες» που σταματούν κάθε καβγά – Πώς να ηρεμήσετε τα πνεύματα σε μια στιγμή