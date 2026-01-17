Μέθοδος «Γκρι Πέτρα»: Το ψυχολογικό τρικ που θα σας σώσει από τους τοξικούς ανθρώπους στη δουλειά

Όλοι έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στο περιβάλλον μας: Τη συνάδελφο που προσπαθεί να μας μειώσει, τον συγγενή που «ρουφάει» την ενέργειά μας ή τη φίλη που ζει μέσα στο δράμα. Αν νιώθετε ότι επιστρέφετε στο σπίτι «ράκος» από τέτοιες επαφές, η μέθοδος της «Γκρι Πέτρας» (Grey Rocking) είναι η ασπίδα που χρειάζεστε.

Η φιλοσοφία είναι απλή: Σκεφτείτε μια γκρι πέτρα στο δρόμο. Είναι βαρετή, αδιάφορη και δεν αντιδρά σε κανένα ερέθισμα. Η μέθοδος αυτή σας καλεί να γίνετε ακριβώς αυτό για τον τοξικό άνθρωπο: Ο πιο βαρετός άνθρωπος στον κόσμο.

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη:

Μονολεκτικές απαντήσεις: Περιοριστείτε στα «Ναι», «Όχι», «Μάλιστα», χωρίς να δίνετε συνέχεια στη συζήτηση.

Καμία προσωπική πληροφορία: Μην μοιράζεστε λεπτομέρειες για τη ζωή σας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «τροφή» για σχόλια.

Ανέκφραστη στάση: Διατηρήστε ένα ευγενικό αλλά απόλυτα ουδέτερο ύφος, χωρίς έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Γιατί είναι αποτελεσματικό;...

