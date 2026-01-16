Μήπως το λες κι εσύ; 8 φράσεις που δείχνουν ότι ζεις σε «γυάλα» και αγνοείς την πραγματικότητα

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτά που λέτε σε μια συζήτηση ακούγονται κάπως… «εκτός τόπου και χρόνου»; Στην ψυχολογία αυτό ονομάζεται «τυφλό σημείο προνομίου» και μπορεί να δημιουργήσει τεράστια απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τους γύρω σας.

Χωρίς κακή πρόθεση, συχνά χρησιμοποιούμε εκφράσεις που δείχνουν ότι αγνοούμε τις δυσκολίες των άλλων. Ακολουθούν 8 φράσεις-παγίδες που καλό είναι να αποφεύγουμε:

«Γιατί δεν βρίσκει απλά μια καλύτερη δουλειά;»: Αγνοεί παράγοντες όπως η ηλικία, η γεωγραφική περιοχή και οι οικογενειακές υποχρεώσεις που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους. «Εμείς πηγαίνουμε πάντα ταξίδι στο εξωτερικό»: Όταν το lifestyle γίνεται κανόνας, δημιουργεί αμηχανία σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και τα ακτοπλοϊκά για το χωριό. «Γιατί δεν παίρνεις κάποιον να στο κάνει;»: Η ανάθεση εργασιών προϋποθέτει πλεόνασμα χρημάτων που πολλοί δεν διαθέτουν. «Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία»: Μια φράση που συνήθως λένε όσοι δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να πληρώσουν το ενοίκιο. Η οικονομική ασφάλεια είναι θεμέλιο της ψυχικής υγείας. «Όλοι έχουμε το ίδιο 24ωρο»: Η πιο άδικη ατάκα. Ο χρόνος κάποιου που αλλάζει τρία λεωφορεία δεν είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει δικό του ΙΧ και βοήθεια στο σπίτι. «Όλα είναι θέμα θετικής σκέψης»: Η λεγόμενη «τοξική θετικότητα» που ακυρώνει τα πραγματικά δομικά προβλήματα ενός ανθρώπου. «Ψωνίζω μόνο βιολογικά»: Σε περιόδους ακρίβειας, η υγιεινή διατροφή αποκτά δυστυχώς ταξικό πρόσημο. «Αν δουλέψεις σκληρά, θα τα καταφέρεις»: Ο μύθος της απόλυτης αξιοκρατίας που αγνοεί την τύχη, την υγεία και την αφετηρία του καθενός.



Η επίγνωση των προνομίων μας δεν απαιτεί ενοχές, αλλά ταπεινότητα. Η γλώσσα διαμορφώνει την πραγματικότητα και οι σωστές λέξεις χτίζουν γέφυρες αντί για τοίχους.

