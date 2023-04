Ενήλικοι χωρίς φίλους και χωρίς πρόβλημα; Τι γίνεται όταν κάποιος δεν έχει φίλους;

Ένα πρόσφατο και πολυδιαβασμένο άρθρο στον Guardian αναφερόταν στην αξία που έχει η φιλία στη ζωή μας, θέτοντας το ερώτημα γιατί τότε πολλοί άντρες δεν έχουν κολλητούς φίλους.

Οι ερμηνείες που παρέθετε ήταν αρκετές, και στην πραγματικότητα, από μια ηλικία και μετά όλοι ξέρουμε ότι οι φιλίες πολλές φορές χάνονται στις διακλαδώσεις της προσωπικής πορείας του καθενός και ότι μεγαλώνοντας αυτές οι σχέσεις δημιουργούνται όλο και πιο δύσκολα.

Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, μας παροτρύνουν να έχουμε φίλους και οι μελέτες που αναλύουν τους αναρίθμητους τρόπους που ένας καλός φίλος κάνει τη ζωή καλύτερη είναι τόσες που δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος δεν έχει φίλους; Πρέπει να νιώθει άσχημα ή είναι εξ ορισμού δυστυχισμένος;

Όχι απαραίτητα – αν είναι επιλογή του φυσικά. Η ποπ κουλτούρα έχει παίξει βέβαια το ρόλο της στην αντίληψη που έχουμε σήμερα για τη φιλία μεταξύ ενηλίκων – το Sex and the City, το How I met your Mother ...

