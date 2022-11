Οι δύο λέξεις που μειώνουν την ένταση σε κάθε καβγά, σύμφωνα με τους ειδικούς

Νομίζω πως όλοι μπορούμε πλέον να παραδεχθούμε ότι το πρόβλημα με τους διαπληκτισμούς και τους καβγάδες είναι ότι… δεν λειτουργούν. Φυσικά, δεν γίνεται λόγος για τις υγιείς συζητήσεις, όπου γίνεται διάλογος, υπάρχει σεβασμός από τους συνομιλητές και ακούγονται όλες οι απόψεις.

Οι διαφωνίες, όμως, που καταλήγουν σε έντονους καβγάδες, με προσβολές, φωνές και χαρακτηρισμούς, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αυτές είναι που καταστρέφουν τις σχέσεις μας και διαβρώνουν τα θεμέλια μιας γερής «συμμαχίας».

«Πολλά ζευγάρια ισχυρίζονται πως δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, ενώ στην πραγματικότητα αρχίζουν μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται σε έντονο διάλογο και διαπληκτισμό», λέει η Pat LaDouceur, ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων. Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, να ακούμε τον άλλο να μιλάει, αλλά στο μυαλό μας ήδη να ετοιμάζουμε την απάντηση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί αρνητική αντίδραση σε όσα ακούμε, αφού ως αρκετά εγωιστικά όντα θέλουμε να έχουμε πάντα δίκιο και τις περισσότερες φορές την ξεστομίζουμε πριν ο άλλος τελειώσει τη φράση του.

Η επικοινωνία ξεκινά από την ακρόαση

Η Kate Murphy, δημοσιογράφος των New York Times και συγγραφέας του βιβλίου ” You’re Not Listening: What You’re Missing and Why It Matters” (Δεν ακούς: Τι χάνεις και γιατί είναι σημαντικό”), ισχυρίζεται ότι μία φράση (την οποία δοκίμασε και στη δική της σχέση) μπορεί να απομακρύνει την ένταση ενός καβγά και τελικά να σώσει τον γάμο σας. Σύμφωνα με όσα γράφει στο βιβλίο της, για να καταφέρουμε να διεξάγουμε εποικοδομητικούς διαλόγους (όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο) πρέπει πρώτα να γίνουμε καλοι ακροατές.

«Δεν φτάνει μόνο να γνέφουμε και να κοιτάζουμε με κενό βλέμμα. Πρέπει να ‘εκτιμάμε’ την ακρόαση. Να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτά που ακούμε. Πώς θα μας κάνουν καλύτερους. Τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε για να καταονήσουμε καλύτερα το τι συμβαίνει. Πρόκειται περισσότερο για μια ενεργή σκέψη, παρά για απλή ακρόαση». Μαζί με το παραπάνω σκεπτικό μία φράση δύο λέξεων μπορεί να διώξει την ένταση και να οδηγήσει σε μια ήρεμη λύση στα ζητήματά σας.

Δεν είναι άλλη από το: «Σε ακούω». Η ψυχολόγος παραδέχθηκε πως όταν πάνω σε έναν καβγά ο σύζυγός της, αντί να της αντιμιλήσει της είπε αυτή τη φράση εκείνη έμεινε έκπληκτη να τον κοιτά. «Ένιωσα αμέσως πιο ήρεμη. Κατάλαβα πως όσα έλεγα είχαν κάποιο αντίκρισμα και μπορεί η κουβέντα μας να μην τελείωσε εκεί, αλλά συνειδητοποίησα ότι ο σύζυγός μου δεν είναι ‘εχθρός’. Είμαστε μαζί σε αυτό και προσπαθούμε για έναν κοινό σκοπό, τη σχέση μας».

Γιατί αυτή φράση λειτουργεί

Το «Σε ακούω» μας πηγαίνει πίσω στις βασικές αρχές της επικοινωνίας – τις ικανότητες ακοής. Για την ψυχολόγο, το να ακούς σημαίνει να μαθαίνεις. «Η παραπάνω διαμάχη με τον συζυγό μου θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά. Αντί να μου πει πως με ακούει, θα μπορούσε να με διακόψει και να πει τη γνώμη του χωρίς ουσιαστικά να έχει ακούσει τι του είπα. Πώς θα καταλήγαμε; Τσακωμένοι με πολλά νεύρα και ένα πρόβλημα άλυτο. Έπειτα από αυτό όλα άλλαξαν. Σίγουρα, δεν είναι εύκολο και πολλές φορές η κούραση, η ένταση και η ανάγκη να αποδείξουμε πως έχουμε δίκιο μας παρασύρουν, αλλά η προσπάθεια αξίζει και σταδιακά αυτό γίνεται βίωμα».

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια καλή υπενθύμιση: πριν μιλήσεις πρέπει να ακούσεις, είτε μιλάς με τον σύντροφό σου είτε με τη μαμά ή τη φίλη σου.

