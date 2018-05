Αυτές είναι οι 6 πιο κοινές σeξουαλικές φαντασιώσεις σύμφωνα με τους ειδικούς

Στην καθημερινή μας ζωή, δεν μοιραζόμαστε συχνά με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε τις σeξουαλικές μας φαντασιώσεις.



Όμως για τους σeξοθεραπευτές, τέτοιες συζητήσεις είναι καθημερινή υπόθεση.



Ρωτήσαμε λοιπόν σeξοθεραπευτές να μας αναφέρουν τις πιο κοινές σεξουαλικές φαντασιώσεις που ακούνε από τους πελάτες τους. Και αυτές είναι οι απαντήσεις τους:



1. Το τρίο



«Είτε πρόκειται για κάποιον που είναι εκτός σχέσης, ή εντός, οι άνθρωποι φαντασιώνονται τρεις ανθρώπους στο κρεβάτι. Μέρος του ελκυστικού του θέματος είναι ο έντονος αισθησιασμός -πολλά διαφορετικά σώματα να αλληλεπιδρούν. Πολλά ζευγάρια επίσης σκέφτονται το τρίο ως τρόπο να φέρουν ”ζωντάνια” ξανά στη σχέση τους». - Vanessa Marin, sex therapist



2. Κυριαρχία και υποταγή



«Βλέπουμε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δείχνουν ενδιαφέρον στην κυριαρχία και την υποταγή. Αν και συνήθως οι άνδρες θέλουν πιο πολύ να υποτάσσουν και οι γυναίκες να υποτάσσονται, ωστόσο δεν ισχύει πάντα. Κάποιες γυναίκες είναι κυριαρχικές και κάποιοι άνδρες υποτακτικοί. Οι φαντασιώσεις σχετικά με την κυριαρχία έχουν να κάνουν με τη δύναμη, με την αίσθηση ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο μια εμπειρίας και ότι ο άλλος θα υποκύψει σε οποιαδήποτε επιθυμία τους. Επίσης υπάρχουν δύο σούπερσεξι πράγματα στην υποταγή: Το πρώτο είναι η αίσθηση ότι ο υποτακτικός έχει την πλήρη προσοχή του κυρίαρχου. Το δεύτερο είναι το αίσθημα ότι χάνεις εντελώς τον έλεγχο, ο οποίος βρίσκεται στον άλλον για την πλήρη απόλαυσή του. ―Danielle Harel και Celeste Hirschman, sex therapists και συγγραφείς του Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion



3. Ποδολαγνεία



«Φαντασιώσεις με τα πόδια και τα παπούτσια είναι πολύ κοινές, κυρίως από τους άνδρες. Οι φαντασίες περιλαμβάνουν διέγερση σεξουαλικού με το πόδι, να... περπατάνε πάνω στον άλλον, συνήθως με γόβα, ή απλά να φαντασιώνεται κάποιος διαφορετικά είδη παπουτσιών για να προκαλέσουν διέγερση. Η εικόνα ενός ποδιού μέσα σε συγκεκριμένα παπούτσια είναι πολύ διεγερτική για κάποιους. Αυτή η φαντασίωση συνήθως ξεκινά σε νεαρή ηλικία και μένει και στην πορεία. Γίνεται πιο έντονο όταν μένει κρυφό (που συνήθως αυτό ισχύει) ή όταν ο σύντροφος δεν συμφωνεί και πολύ. Τότε η φαντασίωση της ποδολαγνείας γίνεται πιο δυνατή και συνδέεται με την ντροπή, το απαγορευμένο φρούτο». ―Gracie Landes, sex therapist.



4. Για τους straight, να κάνουν σeξ με άτομα του ίδιου φύλου



«Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ως δίπολο (ετεροφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία), όμως πρόκειται για έννοιες που εξηγούν τις γενικές σεξουαλικές προτιμήσεις μας αλλά δεν περιγράφουν την έμφυτη σεξουαλική ρευστότητα και περιέργεια. Όταν φαντασιώνουμε ότι κάνουμε σεξ με άνθρωπο του ιδίου φύλου ουσιαστικά προσπαθούμε να καταλάβουμε πως θα ήταν να μας αγγίζει κάποιος με τρόπους ξένους και οικείους ταυτόχρονα (όπως όταν χαϊδεύουμε τον εαυτό μας)και να αποδεσμευτούμε από κάποια στεγανά που σχετίζονται με το φύλο». ―Ian Kerner, sex therapist και συγγραφέας του She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman



5. Να προκαλείς στον παρτενέρ σου πολλαπλούς οργασμούς



«Για τους ετερόφυλους άνδρες, η πιο συχνή φαντασίωση που ακούω, όλα τα χρόνια, είναι ότι έχουν μια ενθουσιώδη παρτενέρ που περνάει καλά, εκφράζει το συναίσθημά της και ανταποκρίνεται στο άγγιγμά του. Μπορεί να είναι μνήμες από παλιές (ιδιαίτερα καυτές) σeξουαλικές εμπειρίες, ή εικόνες από πορνό, ή μπορεί να είναι η φαντασίωση για κάποιο κρυφό κόλλημα. Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα περνάει καλά και έχει πολλαπλούς οργασμούς. Αυτή η φαντασίωση προέρχεται συνήθως από άντρες που πρέπει να πείσουν τη σύντροφό τους για να κάνουν σεξ. Πολλοί άντρες παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να κρατήσουν τη στύση τους όταν ξέρουν (ή υποψιάζονται) ότι η σύντροφός τους δεν θέλει να κάνει σεξ. Εν αντιθέσει, πολλοί άντρες λένε ότι όταν η σύντροφός τους είναι σούπερ ερεθισμένη, τους εξιτάρει ακόμη περισσότερο, που αυξάνει στην σεξουαλική τους ικανοποίηση. Επίσης βοηθάει στο εγώ του άντρα όταν αισθάνεται ικανός στο κρεβάτι». ―Kimberly Resnick Anderson, sex therapist



6. Το να βλέπεις τον/ την παρτενέρ σου να κάνει σeξ με κάποιον άλλον



«Με τόσους από εμάς να προσπαθούμε να είμαστε σε μονογαμικές σχέσεις, υπάρχει κάτι εγγενώς προκλητικό και “ταμπού” στη φαντασίωση του να βλέπεις τον/ την σύντροφό σου να κάνει σεξ με άλλο άτομο. Το να βλέπεις ένα άλλο χέρι να αγγίζει το κορμί του/ της συντρόφου σου ή κάποιο άλλο στόμα να φιλά το στόμα του/της ενισχύει την επιθυμία για τον άλλο, ενώ κάνει έναν προβλέψιμο δεσμό να φαντάζει ξαφνικά απρόβλεπτος, πηγαίνοντάς μας πίσω στον πρώτο καιρό της καψούρας. Στη θέση του ηδονοβλεψία (ακόμα και στις ίδιες της φαντασιώσεις μας) μπορούμε να έχουμε θέση ισχύος με το βλέμμα μας, ή να είμαστε ανήμποροι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσω του πρίσματος της φαντασίωσης, ο πόνος γίνεται ηδονή». ―Kerner

huffingtonpost