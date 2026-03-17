Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ «χρονοταξιδιώτης»; Τα σχέδια 100 ετών που πυροδοτούν θεωρίες συνωμοσίας

Φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο υποδηλώνουν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να έχει ανακαλύψει τον τρόπο να ταξιδεύει στο χρόνο. Τα νέα δεδομένα προέρχονται από σχέδια 100 ετών του καλλιτέχνη Τσάρλς Ντελσάου, ο οποίος πέθανε το 1923 και είχε εμμονή με παράξενες ιπτάμενες μηχανές που ονόμαζε «aeros». Σύμφωνα με αναφορές, αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν τη λέξη «TRUMP» και ένα σκίτσο ενός ξανθού ατόμου που χειρίζεται ένα όχημα με τον αριθμό 45, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και ενθουσιασμό στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η λογοτεχνία και οι αναφορές στον Μπάρον Τραμπ

Πέρα από τα σχέδια του Ντελσάου, η λογοτεχνία της δεκαετίας του 1890 προσφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία. Ο συγγραφέας Ίνγκερσολ Λοκγουντ δημιούργησε έναν χαρακτήρα, τον Μπάρον Τραμπ, που ζούσε σε ένα πολυτελές κάστρο και είχε παράξενες περιπέτειες υπό την καθοδήγηση του σοφού μέντορα Ντον. Οι ομοιότητες με τον σημερινό Μπάρον Τραμπ έχουν ενθουσιάσει τους υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας.

Ο Ντελσάου και η αμφιλεγόμενη τεχνολογία

Σύμφωνα με τις θεωρίες, το «αντικρουστικό» καύσιμο που χρησιμοποίησε ο Ντελσάου, γνωστό ως NB Gas ή «supe», συνδέεται με τα λεγόμενα Unidentified Anomalous Phenomena, μια τεχνολογία που ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει. Αυτή η σύνδεση έχει προσθέσει ακόμα περισσότερη τροφή για σκέψη στους λάτρεις των UFO και των θεωριών συνωμοσίας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και η αντίδραση της οικογένειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει: «Ξέρω πράγματα που οι άλλοι δεν ξέρουν», ενισχύοντας την περιέργεια και τη συζήτηση γύρω από το θέμα. Ωστόσο, η 18χρονη εγγονή του, Κάι Τραμπ, έχει απορρίψει αυτές τις θεωρίες, λέγοντας: «Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λαγουδίνες τρύπες».

Η επιστημονική πλευρά και η κληρονομιά του Τραμπ

Σύμφωνα με το The New Yorker, ο θείος του Τραμπ, καθηγητής MIT Τζον Γ. Τραμπ, είχε εξετάσει τα έγγραφα του Νίκολα Τέσλα, τα οποία οι θεωρητικοί πιστεύουν ότι μπορεί να περιείχαν μυστική τεχνολογία για ταξίδι στο χρόνο. Αυτές οι συνδέσεις, μαζί με την τέχνη και τους γκαργκόιλ που θυμίζουν τον πρώην πρόεδρο, έχουν δημιουργήσει ένα μύθο που συνεχώς αναγεννάται.

Η οικογένεια Τραμπ φαίνεται να συνεχίζει να εμπνέει θρύλους και θεωρίες που θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα και τον διάσημο επιστήμονα Doc Brown από το «Back to the Future» να σηκώσει το φρύδι του.

Αυτές οι θεωρίες, αν και φανταστικές, αποδεικνύουν τη δύναμη της φαντασίας και την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στην κουλτούρα και τις συζητήσεις της εποχής μας. Η σύνδεση των ιστορικών στοιχείων με τη σύγχρονη πολιτική και την τεχνολογία δημιουργεί ένα μείγμα που προσελκύει την προσοχή και τη συζήτηση, αποδεικνύοντας ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι εξίσου μυστηριώδης όσο και η φαντασία.

Διαβάστε ακόμα: Δύο νησιά μόνο τέσσερα χιλιόμετρα μακριά: Η εκπληκτική διαφορά ώρας 21 ωρών