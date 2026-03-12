Πινακίδα απειλεί τους κατοίκους με φυλάκιση για τάισμα πουλιών: «Εξωφρενικό» και παράνομο

Στο Λονδίνο, μια νέα πινακίδα που προειδοποιεί τους κατοίκους ότι το τάισμα των πουλιών μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης έως πέντε χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Daily Mail, οι πινακίδες αυτές τοποθετήθηκαν από τον δήμο Μπρεντ και είναι γραμμένες στα αγγλικά, καθώς και σε πέντε γλώσσες που ομιλούνται στη Νότια Ασία. Σε αυτές, το τάισμα των πουλιών χαρακτηρίζεται «έγκλημα κατά των δρόμων μας».

Οι πινακίδες εντοπίστηκαν στην οδό Κράισττσερτς στο Κίλμπερν, όπου η προειδοποίηση αναφέρει ότι η ποινή για όσους εντοπιστούν να ταΐζουν πουλιά μπορεί να φτάσει έως πέντε χρόνια φυλάκιση ή χρηματικό πρόστιμο, με την «ανταμοιβή» να είναι «καθαρότεροι δρόμοι».

Αντίκτυποι και κριτική από εθελοντές διάσωσης

Μια φωνή αντίθεσης προήλθε από τον Μάικλ Μπρίτον, εθελοντή σε οργανώσεις διάσωσης άγριας ζωής, ο οποίος χαρακτήρισε τις πινακίδες «σοκαριστικά αυταρχικές και σαφώς παράνομες». Ο Μπρίτον τόνισε ότι η απειλή ποινής φυλάκισης πέντε ετών είναι «εξωφρενική» και «ντροπιαστική». «Οι πινακίδες είναι εκφοβιστικές, αυταρχικές και απειλητικές», πρόσθεσε.

Ο εθελοντής υποστήριξε επίσης ότι η πολιτική αυτή ενδέχεται να στοχοποιεί συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες κατά του δήμου.

Αντίδραση του δήμου Μπρεντ

Από την πλευρά του, ο δήμος Μπρεντ αντέτεινε ότι ζητά συγγνώμη για τη διατύπωση των πινακίδων, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί εδώ και δύο χρόνια. Η σύμβουλος του δήμου για ζητήματα δημόσιου χώρου, Κρούπα Σεθ, δήλωσε ότι το περιεχόμενο δεν αντανακλά την τρέχουσα επικοινωνία με τους κατοίκους. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στήριξη του δήμου σε αυστηρές πολιτικές κατά των περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Ο δήμος έχει εισαγάγει εντολή προστασίας δημόσιου χώρου (Public Space Protection Order – PSPO), που απαγορεύει το τάισμα άγριων ζώων, περιλαμβανομένων των πουλιών, σε δημόσιους χώρους. Σκοπός της είναι η μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και των προβλημάτων υγιεινής που προκύπτουν από τα περιττώματα των ζώων.

Υποθέσεις ενάντια στα πρόστιμα

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο όταν μια φοιτήτρια αποκάλυψε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 100 λιρών επειδή τάιζε περιστέρια σε πάρκο στο Κίλμπερν. Στην ανάρτησή της στο Reddit, ανέφερε ότι οι υπάλληλοι της επέδωσαν το πρόστιμο δείχνοντάς της μια πινακίδα που βρισκόταν σε ύψος δύο μέτρων, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την ανάγνωσή της. Η φοιτήτρια δήλωσε ότι τα 100 λίρες αντιστοιχούν σχεδόν στα μηνιαία έξοδα τροφίμων της.

Αν και οι πινακίδες έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, φαίνεται ότι ο δήμος προχωρά στην απομάκρυνσή τους.

Η απόφαση του δήμου Μπρεντ να επιβάλει ποινές για το τάισμα των πουλιών έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες και συζητήσεις για τα όρια της ποινικοποίησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στη φύση. Οι αντιδράσεις δείχνουν την ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να θίγει τις πολιτισμικές συνήθειες των κατοίκων.