Πήγε στο νοσοκομείο για «στομαχικό ιό» και βγήκε με μωρό στην αγκαλιά

Μια απίστευτη ιστορία «κρυφής εγκυμοσύνης» έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνίστρια την 21χρονη Βρετανίδα Χάτι Σέπαρντ. Η νεαρή τουρίστρια, που απολάμβανε ένα εξάμηνο ταξίδι στην Αυστραλία, βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν οι έντονες κράμπες στο στομάχι αποδείχθηκαν... πόνοι τοκετού.

Το Χρονικό του «Απρόσμενου» Τοκετού

Η Χάτι και ο σύντροφός της, Μπέιλι Τσίντλ, ταξίδευαν στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας συμμετέχοντας σε πάρτι και εκδρομές. Όταν η 21χρονη ένιωσε έντονους πόνους, υπέθεσε πως πρόκειται για ίωση ή σκωληκοειδίτιδα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χρυσής Ακτής στο Κουίνσλαντ.

Η Αποκάλυψη: Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, ο γιατρός της ανακοίνωσε το σοκαριστικό νέο: «Υπάρχει ένα μωρό και γεννάς τώρα».

Το Σοκ: Η ίδια δεν μπορούσε να το πιστέψει, καθώς έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια, φορούσε το ίδιο νούμερο ρούχων και δεν είχε κανένα σύμπτωμα εγκυμοσύνης.

Το Αποτέλεσμα: Δέκα ώρες αργότερα, έφερε στον κόσμο την Άιλα-Γκρέις, ένα υγιέστατο κοριτσάκι 2,9 κιλών.

Γιατί δεν κατάλαβε την εγκυμοσύνη;

Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπήρξαν συγκεκριμένοι ιατρικοί λόγοι που η εγκυμοσύνη παρέμεινε «αόρατη» επί εννέα μήνες:

Θέση Πλακούντα: Βρισκόταν στο μπροστινό μέρος της κοιλιάς, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι» που εμπόδιζε την αίσθηση των κινήσεων του εμβρύου.

Ανάπτυξη Εμβρύου: Το μωρό αναπτυσσόταν κοντά στη σπονδυλική της στήλη, γεγονός που εξηγεί την απουσία προεξέχουσας κοιλιάς.

Νόσος Graves: Η 21χρονη πάσχει από αυτό το αυτοάνοσο του θυρεοειδούς, το οποίο προκαλεί απώλεια βάρους και κόπωση, καλύπτοντας έτσι τα σημάδια της κύησης.

Το Φαινόμενο της Κρυφής Εγκυμοσύνης

Αν και σπάνιο, το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Στην Αυστραλία, υπολογίζεται ότι 1 στις 2.500 γυναίκες μαθαίνει ότι είναι έγκυος τη στιγμή που ξεκινά ο τοκετός. Η Χάτι, λίγες μέρες πριν γεννήσει, συμμετείχε σε έντονες δραστηριότητες (όπως βόλτες με slingshot), ενώ φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιά τη δείχνουν με απόλυτα επίπεδη κοιλιά.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται τώρα να επιστρέψει στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, δηλώνοντας πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

