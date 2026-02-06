Συγκλονιστική μαρτυρία 32χρονης: «Πέθανε» στη γέννα και επέστρεψε – «Είδα το λευκό φως και την ψυχή μου να αιωρείται»

Μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της λογικής περιγράφει η 32χρονη Χάνα Μερκάδο από το Κολοράντο, η οποία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η νεαρή μητέρα, που θεωρήθηκε κλινικά νεκρή για περίπου ένα λεπτό, αποκαλύπτει με κάθε λεπτομέρεια όσα βίωσε όταν η ψυχή της «εγκατέλειψε» το σώμα της μέσα στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της τραγωδίας και το «χάος» στο δωμάτιο

Όλα ξεκίνησαν 12 ώρες μετά έναν κατά τα άλλα ομαλό τοκετό. Η Χάνα άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους και αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε υπολείμματα του πλακούντα που είχαν παραμείνει στη μήτρα της. Παρά τις επεμβάσεις, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

«Ξαφνικά εμφανίστηκαν 25 άτομα στο δωμάτιό μου. Γιατροί, νοσοκόμες, αναισθησιολόγοι... επικράτησε χάος», θυμάται η ίδια. Εκείνη τη στιγμή, η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά και η αρτηριακή της πίεση μηδενίστηκε.

«Έβλεπα τους γιατρούς από ψηλά»

Η περιγραφή της για το τι συνέβη όσο οι γιατροί έδιναν μάχη να την επαναφέρουν είναι καθηλωτική. Η 32χρονη ισχυρίζεται ότι βίωσε μια εξωσωματική εμπειρία:

Η αιώρηση: Ένιωσε το μυαλό και την ψυχή της να αιωρούνται πάνω από το κρεβάτι. «Μπορούσα να κοιτάξω κάτω και να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω από το σώμα μου», λέει χαρακτηριστικά.

: Παρά τη γαλήνη που ένιωθε, η σκέψη ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της ήταν σπαρακτική. Το λευκό φως: Αμέσως μετά, είδε το πιο λαμπρό λευκό φως που είχε αντικρίσει ποτέ, το οποίο τη γέμισε με μια απόλυτη αίσθηση ηρεμίας.

Η επιστροφή και η νέα οπτική για τη ζωή

Η επιστροφή της στη ζωή ήταν απότομη, σαν «κλοτσιά», όπως περιγράφει. Χρειάστηκαν δύο μεταγγίσεις αίματος για να αναπληρωθεί η τεράστια ποσότητα που είχε χάσει, καθώς το σώμα της είχε μείνει με το μισό αίμα.

Σήμερα, η Χάνα δηλώνει ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε τα πάντα μέσα της. «Σίγουρα δεν φοβάμαι πια τον θάνατο», παραδέχεται, τονίζοντας ότι πλέον είναι σίγουρη για την ύπαρξη της μεταθανάτιας ζωής και του Παραδείσου.

