«Δεν είμαστε μόνοι»: 10 ανατριχιαστικές μαρτυρίες αστροναυτών για φαινόμενα που η NASA δυσκολεύεται να εξηγήσει

Το διάστημα δεν είναι μόνο ένας απέραντος, σιωπηλός χώρος. Για τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε τροχιά, είναι ένα περιβάλλον γεμάτο ανεξήγητους ήχους, «καταδιωκτικά» φώτα και σκιές που μοιάζουν να παραμονεύουν δίπλα στα σκάφη. Αν και η NASA προσπαθεί να δώσει λογικές εξηγήσεις, οι μαρτυρίες των πιο εκπαιδευμένων ανθρώπων στον πλανήτη συνεχίζουν να προκαλούν δέος.

Μυστηριώδεις ήχοι και «χτυπήματα» στο κενό

Πώς είναι δυνατόν να ακούγεται κάτι στο απόλυτο κενό; Κι όμως:

Η «μουσική» της Σελήνης: Το πλήρωμα του Apollo 10, ενώ βρισκόταν στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού, ανέφερε μια «περίεργη μουσική», έναν σφυριχτό ήχο που τους άφησε εμβρόντητους.



Το πλήρωμα του Apollo 10, ενώ βρισκόταν στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού, ανέφερε μια «περίεργη μουσική», έναν σφυριχτό ήχο που τους άφησε εμβρόντητους. Το σφυρί στο Shenzhou 5: Ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, Γιανγκ Λιγουέι, περιέγραψε έναν ήχο σαν ξύλινο σφυρί που χτυπά μεταλλικό κουβά. Παρόμοιοι ήχοι αναφέρθηκαν και σε μεταγενέστερες κινεζικές αποστολές, χωρίς ποτέ να εντοπιστεί η πηγή τους.

Φωτεινοί «κυνηγοί» και αντικείμενα σε τροχιά

Οι οπτικές επαφές με το άγνωστο είναι ίσως οι πιο τρομακτικές:

Ο πράσινος επισκέπτης: Ο Γκόρντον Κούπερ (Mercury-Atlas 9) είδε ένα πρασινωπό φωτεινό αντικείμενο να τον πλησιάζει με ταχύτητα, μια παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε ταυτόχρονα και από ραντάρ στην Αυστραλία.

Ο Γκόρντον Κούπερ (Mercury-Atlas 9) είδε ένα πρασινωπό να τον πλησιάζει με ταχύτητα, μια παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε ταυτόχρονα και από ραντάρ στην Αυστραλία. Το «κόκαλο» του ISS: Ο αστροναύτης Κρις Κάσιντι κατέγραψε ένα αντικείμενο σε σχήμα κόκαλου να αιωρείται κοντά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η NASA μίλησε για κάλυμμα κεραίας, αλλά η εικόνα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όσων την είδαν.

Οι λάμψεις πίσω από τα κλειστά μάτια

Ίσως το πιο απόκοσμο φαινόμενο είναι οι λάμψεις φωτός που βλέπουν οι αστροναύτες ακόμη και όταν έχουν τα μάτια τους ερμητικά κλειστά. Η επιστήμη το αποδίδει σε κοσμικά σωματίδια που χτυπούν τον αμφιβληστροειδή, όμως για τους ίδιους τους αστροναύτες, το να βλέπεις «εκρήξεις» μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του εγκεφάλου σου είναι μια σχεδόν μεταφυσική εμπειρία.

Είτε πρόκειται για διαστημικά σκουπίδια και παρεμβολές, είτε για κάτι που η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμα έτοιμη να κατανοήσει, οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων μας υπενθυμίζουν ότι η άβυσσος του διαστήματος έχει τα δικά της μυστικά.

