Συναγερμός σε νοσοκομείο: Πυροτεχνουργοί στα Επείγοντα για ενεργό βλήμα του 1918 σφηνωμένο σε ασθενή

Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης —ή μαύρη κωμωδία— εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Ρανγκέιγ της Τουλούζης. Ένας 24χρονος άνδρας προσήλθε με έντονη δυσφορία, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν οι εμβρόντητοι γιατροί ότι στο ορθό του βρισκόταν σφηνωμένο ένα ενεργό βλήμα πυροβολικού 20 εκατοστών από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε μόνο ιατρικό συναγερμό αλλά και πλήρη κινητοποίηση των αρχών, καθώς το πολεμικό υλικό του 1918 θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να εκραγεί μέσα στο χειρουργείο.

Το χρονικό του παραλόγου

Η εκκένωση: Μόλις το ιατρικό προσωπικό συνειδητοποίησε τη φύση του αντικειμένου, δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας.

Η επέμβαση: Υπό την επίβλεψη ειδικών πυροτεχνουργών, οι γιατροί αφαίρεσαν το βλήμα των 37 χιλιοστών, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Γερμανικός Στρατός στον Μεγάλο Πόλεμο.

Οι επιπτώσεις: Παρόλο που ο ασθενής διέφυγε τον κίνδυνο, τώρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για παράνομη κατοχή και διαχείριση πυρομαχικών κατηγορίας Α.

???????? | Un hombre de 24 años llegó por la noche a urgencias del Hospital Rangueil de Toulouse con fuertes dolores. Los médicos descubrieron un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de unos 20 cm de largo, alojado en su recto.



Η «χρηστική» γωνία: Μια επικίνδυνη τάση;

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη Γαλλία.

Το προηγούμενο: Το 2022, ένας 88χρονος στην Τουλόν είχε κάνει ακριβώς το ίδιο, προκαλώντας παρόμοιο χάος σε άλλο νοσοκομείο.

Η ιατρική προειδοποίηση: Οι γιατροί τονίζουν ότι η χρήση μη ενδεδειγμένων αντικειμένων —πόσο μάλλον πολεμικού υλικού— για σεξουαλική ικανοποίηση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες εσωτερικές βλάβες ή, στην προκειμένη περίπτωση, μια κυριολεκτική έκρηξη.

Ιστορική «Σιδερένια Συγκομιδή»: Τα βλήματα αυτά, αν και παλιά, παραμένουν εξαιρετικά ασταθή. Η επαφή τους με τη θερμότητα του σώματος ή η πίεση κατά την εισαγωγή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τον ασθενή και το προσωπικό.

Το σχόλιο: Πέρα από το προφανές σουρεαλιστικό του θέματος, αναδεικνύεται ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας. Το γεγονός ότι ενεργά πολεμικά πυρομαχικά βρίσκονται στα χέρια πολιτών και χρησιμοποιούνται με τέτοιο ριψοκίνδυνο τρόπο, αναγκάζει τις αρχές να επανεξετάσουν τους ελέγχους για τα ιστορικά ευρήματα των Παγκοσμίων Πολέμων που παραμένουν διάσπαρτα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο.