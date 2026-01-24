Ηράκλειο: Αφαίρεσαν 11 λαστιχάκια μαλλιών από το στομάχι γάτας – Το «μυστικό» που κόντεψε να της στοιχίσει τη ζωή

Σοκ για την ιδιοκτήτρια της 1,5 έτους Μιέλ. Πώς ανακάλυψαν το «ξένο σώμα» και η προειδοποίηση του κτηνιάτρου προς όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια νεαρή γατούλα στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία φαίνεται πως είχε μια... επικίνδυνη αδυναμία στα αξεσουάρ μαλλιών. Η Μιέλ, ηλικίας μόλις 1,5 έτους, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ο κτηνίατρος αφαίρεσε από το στομάχι της ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 11 λαστιχάκια μαλλιών!

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η ιδιοκτήτρια της γατούλας παρατήρησε μια δυσφορία στο ζωάκι και το μετέφερε στον κτηνίατρο. Η ακτινογραφία και η ψηλάφηση έδειξαν αμέσως την ύπαρξη «ξένου σώματος».

Η έκπληξη: Η ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι έχανε συχνά τα λαστιχάκια της, αλλά ποτέ δεν είχε υποψιαστεί ότι η Μιέλ τα μετέτρεπε σε... γεύμα.

Η κατάσταση της υγείας της: Τα λαστιχάκια φαίνεται πως βρίσκονταν καιρό μέσα στο στομάχι της. Ευτυχώς, η επέμβαση ήταν επιτυχής και η μικρή Μιέλ αναρρώνει πλέον στο σπίτι της.

Προσοχή στους ιδιοκτήτες

Το περιστατικό αναδεικνύει έναν μεγάλο κίνδυνο για τις γάτες, καθώς τα μικρά ελαστικά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα απόφραξη στο έντερο. Οι ειδικοί συνιστούν να κρατάμε τέτοια αντικείμενα μακριά από τα περίεργα κατοικίδια.

