Ένα δηλητηριώδες θαλάσσιο φίδι «τρόμαξε μέχρι θανάτου» μια γυναίκα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας.Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη γυναίκα να την έχει περικυκλώσει το φίδι.

«Ήταν πολύ, πολύ τρομακτικό», δήλωσε ο κινηματογραφιστής Dean Cropp, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έκανε κατάδυση στη Θάλασσα των Κοραλλιών, κάνοντας γυρίσματα για την τηλεοπτική του σειρά Bluewater Safari.

«Αυτό το θαλάσσιο φίδι προσπαθούσε να βγει στην επιφάνεια όταν βρήκε την Emily, και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη είχε φρικάρει. Το φίδι γλίστρησε γύρω από τα πόδια της, κάτω από το χέρι της και γύρω από το σώμα της, ενώ η Emily παρέμεινε ακίνητη και παγωμένη από το φόβο. Το φίδι στη συνέχεια κινήθηκε γύρω από τα μαλλιά και το λαιμό της, γλείφοντάς την με τη διχαλωτή γλώσσα του», δήλωσε ο Cropp.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ακούστηκε να γελάει «σε μια προσπάθεια να παραμείνει ήρεμη».



Αφού βγήκε στην επιφάνεια, ανακουφισμένη η Emily είπε για την περιπέτειά της: «Αυτή είναι η ζωή στη θάλασσα των Κοραλλιών... καθημερινές συναντήσεις με τον θάνατο».

Σύμφωνα με την Oceana (είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη διατήρηση και αποκατάσταση των ωκεανών του κόσμου), τα θαλάσσια φίδια «σπάνια δαγκώνουν ανθρώπους», αλλά «τα δαγκώματά τους είναι θανατηφόρα».

