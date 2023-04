Πώς τα κουνούπια διέκοψαν οριστικά ποδοσφαιρικό αγώνα;

Με άδοξο τρόπο έληξε ο αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στις Κάντιθ Μιραντίγια και Σαν Ροκέ στην Ισπανία.

Όλα συνέβησαν στο 40ο λεπτό του αγώνα για το τοπικό πρωτάθλημα στην Ισπανία, όταν οι αθλητές δέχθηκαν μαζική επίθεση από…κουνούπια.

Μάλιστα, ο διαιτητής αποφάσισε την διακοπή του αγώνα με τους ποδοσφαιριστές να φεύγουν τρέχοντας για τα αποδυτήρια, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο τα κουνούπια δεν τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τον αγώνα.

«Ήταν σαν κουρτίνα, δεν μπορούσες να δεις τίποτα» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Partido suspendido por INVASIÓN de mosquitos!



Cadiz Mirandilla - San Roque de Lepe



ENRIQUE (@Cadiz_CFCantera) en @tjcope:



"No he visto algo así en la vida, mosquitos por millones. En el 40' de repente una cortina, no se veía nada".



"pic.twitter.com/vnrCDrfS4I