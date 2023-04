Αφαίρεσαν ολόκληρο κινητό από στομάχι 18χρονης - Πώς και γιατί το κατάπιε

Δύο αδέλφια καβγάδιζαν για ένα κινητό τηλέφωνο, όταν το ένα άτομο κατάπιε ολόκληρη τη συσκευή, με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους και να υποβληθεί σε δίωρο χειρουργείο.

Όπως αναφέρει η nypost.com, το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Ινδία, όταν μια 18χρονη τσακώθηκε άγρια με τον αδερφό της για ένα κινητό κινεζικής κατασκευής. «Η διαμάχη μεταξύ των αδελφών οδήγησε σε μια τροπή των γεγονότων», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους γιατρούς της κοπέλας.

Έτσι, εκείνη εξοργισμένη από τη συμπεριφορά του αδερφού της, πήρε το τηλέφωνο και το κατάπιε ολόκληρο, ώστε να σταματήσει ο τσακωμός. Εντούτοις, μετά από λίγο ένιωσε αφόρητους πόνους, αφού δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να το χωνέψει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί, οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι και την πήγαν αμέσως στο χειρουργείο, καθώς εμφάνισε και εσωτερική αιμορραγία, λόγω του μεγέθους της συσκευής. Τελικά, μετά από επέμβαση δύο ωρών μπόρεσαν να αφαιρέσουν με ασφάλεια το κινητό, ενώ χρειάστηκαν μόνο δέκα ράμματα.

Πλέον, η νεαρή γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση μετά την τηλεφωνική της εκτομή, η οποία χρειάστηκε 10 ράμματα για να συρραφεί. Αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

