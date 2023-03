Θεωρίες συνωμοσίας με τον Πούτιν: Οι τρεις φωτογραφίες που δείχνουν ότι κάτι δεν κολλάει

Νέα σενάρια για τον Βλαντιμίρ Πούτιν πυροδότησε η εμφάνισή του στη μαρτυρική Μαριούπολη.

Πολλοί ισχυρίστηκαν πως ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε τον σωσία του και δεν ταξίδεψε ο ίδιος.

Μάλιστα αξιωματούχος του Κιέβου επικαλέστηκε φωτογραφίες που δείχνουν διαφορές στο σαγόνι του Πούτιν. «Τι τρέχει με το σαγόνι σου, Πούτιν;», σχολίασε ο Αντόν Γκερασένκο, δημοσιεύοντας τρεις φωτογραφίες, στις οποίες ο Πούτιν έχει τρία διαφορετικά πηγούνια, και διερωτήθηκε αν ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο.

«Φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό οι μακιγιέρ του [για τα πρόσφατα ταξίδια του στην κατεχόμενη Κριμαία και τη Μαριούπολη] έπρεπε να δουλέψουν με ένα αρκετά χαμηλής ποιότητας αντίγραφο, ούτε καν ένα σωσία αλλά το αντίγραφό του. Αναρωτιέμαι ποιο από αυτά ήταν αληθινό;», πρόσθεσε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Οι τρεις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν η πρώτη τον Ρώσο πρόεδρο πριν από ένα μήνα σε ομιλία του στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση στη Μόσχα, η δεύτερη κατά την επίσκεψή του στο ναυτικό λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία στις 18 Μαρτίου και η τρίτη κατά την επίσκεψή του στη Μαριούπολη.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE

#Putin meets with ppl of #Mariupol

They were taken aback bc this was very unexpected. He is asking them if they like the new buildings that have been built for them. pic.twitter.com/wyKGT2zhNI