Η ανατριχιαστική ανακάλυψη ζευγαριού στη σούπα που παρήγγειλε από εστιατόριο

Ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη ισχυρίζεται ότι βρήκε ένα νεκρό τρωκτικό σε σούπα που παρήγγειλε από ένα δημοφιλές εστιατόριο της Koreatown το Σαββατοκύριακο, αλλά το εστιατόριο απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό ως «ανοησία». Η Eunice Lucero-Lee δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με κάτι που μοιάζει με ποντίκι και βρήκε μέσα στο πιάτο της…

«Παραγγείλαμε sogogi gukbap, που είναι ένα είδος κορεάτικης σούπας βοείου κρέατος», είπε η Lucero-Lee στο NewsBreak μέσω email. Η New York Post επικοινώνησε με την Lucero-Lee για να σχολιάσει και όπως είπε η γυναίκα κατέθεσε μήνυση κατά του εστιατορίου.

NYC couple claims they found a dead rat floating in their soup https://t.co/KE7sM4ZEUe pic.twitter.com/jjh5mIv1eB — New York Post (@nypost) March 16, 2023

«Αφού μιλήσαμε με δικηγόρο, ο σύζυγός μου και εγώ νιώθουμε τώρα ελεύθεροι να μοιραστούμε κάτι που μας συνέβη το Σαββατοκύριακο», έγραψε αυτή την εβδομάδα στο Instagram η Lucero-Lee. «Παραγγείλαμε να φάμε σε ένα γνωστό εστιατόριο που ονομάζεται Gammeeok στο K-Town και βρήκαμε το πιο αηδιαστικό πράγμα στο φαγητό μας» έγραψε και συνέχισε: «Πηγαίνουμε σε αυτό το εστιατόριο εδώ και μια δεκαετία και είμαστε υποστηρικτές της ασιατικής κουζίνας και κουλτούρας. Αυτό το περιστατικό, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τροφοδοτήσει το μίσος ή την προκατάληψη και θα έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί αυτές τις αναρτήσεις για να προσβάλλει την ασιατική κουζίνα».

Η Lucero-Lee είπε ότι το ζευγάρι μοιράζεται τους ισχυρισμούς του για «να διαδώσει την ευαισθητοποίηση και ελπίζει να βεβαιωθεί ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν». Δήλωσε επίσης ότι επικοινώνησε με το τμήμα υγείας της Νέας Υόρκης. Στον ιστότοπό του, το πρακτορείο δηλώνει βαθμολογία «C» για το συγκεκριμένο μέρος.

Μια επιθεώρηση της 18ης Ιανουαρίου αποκάλυψε αρκετές παραβιάσεις υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που δεν είχε πλυθεί και απολυμανθεί σωστά μετά από κάθε χρήση καθώς και τρόφιμα, προμήθειες και εξοπλισμός που δεν προστατεύονται από πιθανή πηγή μόλυνσης. Η Post απευθύνθηκε στο τμήμα υγείας αλλά και στο Gammeeok για σχόλια.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram την Τετάρτη, το εστιατόριο είπε ότι οι ισχυρισμοί του ζευγαριού δεν «έχουν νόημα». «Είμαστε ανοιχτά 24 ώρες και υπάρχουν τουλάχιστον 3 ή 4 άτομα στην κουζίνα ανά πάσα στιγμή», έγραψε το εστιατόριο. «Δεν έχει νόημα ένας αρουραίο να μπαίνει σε μια κατσαρόλα με καυτή φωτιά». Το Gammeeok πρόσθεσε: «Όταν μεταφέραμε τη σούπα, τη σερβίραμε τέσσερις φορές με μια κουτάλα ενώ το προσωπικό επιβλέπει. Αν υπήρχε ένα ποντίκι τόσο μεγάλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είχαμε δει. Υπάρχει επίσης βιντεοσκόπηση της διαδικασίας. Ελέγξαμε όλη τη διαδικασία παρασκευής της σούπας, αλλά δεν βρήκαμε κανένα πρόβλημα.»

Το εστιατόριο ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι έγραψε μια κριτική Yelp πριν από έξι χρόνια σχετικά με την εύρεση «ενός μεγάλου ζωυφίου» στη σούπα του που είχε πάρει σε πακέτο. «Είναι μια σπάνια εμπειρία για τους περισσότερους ανθρώπους», έγραψε το Gammeeok. «Καταργούν την κριτική τώρα. Γιατί;».