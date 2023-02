Ιαπωνία: Μυστήριο με τη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – Κατασκοπευτικό μπαλόνι, UFO ή Dragon Ball;

Αστυνομικοί και κάτοικοι σε μια παραλιακή πόλη της Ιαπωνίας έχουν μείνει… άναυδοι καθώς μια μεγάλη σιδερένια μπάλα ξεβράστηκε στην παραλία, με τις Αρχές να παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι. Γνωρίζουν μόνο ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Η σφαίρα, διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρου, βρίσκεται στο επίκεντρο εικασιών και θεωριών από τότε που ξεβράστηκε στην παραλία Enshu στην πόλη Hamamatsu στην ακτή του Ειρηνικού, ανέφεραν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κοίλο.

Η Αστυνομία άρχισε να επιθεωρεί τη μπάλα, η οποία είναι πορτοκαλί-καφέ με πιο σκούρα μπαλώματα σκουριάς, αφού μια ντόπια γυναίκα την εντόπισε στην άμμο λίγα μέτρα από την ακτή ενώ ήταν έξω για βόλτα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το Asahi TV.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν εμπειρογνώμονες εκρηκτικών για περαιτέρω έρευνα, αλλά οι αναφορές λένε ότι οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα τι είναι η σφαίρα ή από πού προήλθε.

Φωτογραφίες έχουν σταλεί στις ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας και στο λιμενικό για περαιτέρω διερεύνηση. Ένας ντόπιος που τρέχει τακτικά στην παραλία είπε ότι δεν καταλάβαινε γιατί η μπάλα έγινε ξαφνικά το κέντρο της προσοχής. «Είναι εκεί εδώ και έναν μήνα», είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. «Προσπάθησα να το σπρώξω, αλλά δεν κουνήθηκε» πρόσθεσε.

Κάποια στιγμή, η Αστυνομία απέκλεισε μια περιοχή 200 μέτρων γύρω από την μπάλα, ενώ οι ειδικοί προσπαθούσαν, ανεπιτυχώς, να λύσουν το μυστήριο.

Υπήρχαν προτάσεις ότι έμοιαζε με κάτι από τη δημοφιλή σειρά manga Dragon Ball, ενώ άλλοι πίστευαν ότι ήταν ένα UFO που είχε πέσει από τον ουρανό.

Τα τηλεοπτικά πλάνα του αντικειμένου προκάλεσαν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλωστε πρόσφατα τα κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια έγιναν πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η παρουσία δύο ανυψωμένων λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας –που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο– προκάλεσε μια πιο απλή εξήγηση: ότι πρόκειται για μια σημαδούρα πρόσδεσης, όπως αναφέρει ο Guardian.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw